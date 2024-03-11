Konu kapanmadı

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, gündemdeki sahte diploma ve yolsuzluk soruşturmasıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Özersay, yaptığı paylaşımda “UBP, DP ve YDP’den milletvekilleri hakkında devam eden polis süreçleri var” ifadesini kullandı.

Konunun kapanmadığını belirten Özersay, şunları kaydetti:

“Sahte diploma aldığı iddiasıyla hakkında polis soruşturması açılan ve izahat vermesi istemiyle polise çağrıldığı basına yansıyan ama “çağrılmadım” diyerek gitmeyen ve geçtiğimiz hafta polise gidip izahat vereceğini açıklayan UBP milletvekili izahatta bulundu mu sizce? Hayır, yine gitmedi!

Peki bunu yaparak soruşturmayı önleyebilir mi veya geciktirebilir mi? hayır! Neden? Çünkü dokunulmazlığına güvenip polise ifade/izahat vermese bile polisin dosyayı tamamlayıp Başsavcılığa gönderme yetkisi var. Kaldı ki polis kendisinden izahat istediğine göre dosyada elle tutulur şeyler var demektir!

Birileri “olay YÖDAK’a sıçradı, gündem değişti, unutuldu” diye derin bir nefes almış olabilir ama biz unutmadık. Polise şikayet dilekçesini biz verdik o nedenle de kendi yaptığımız şikayeti tabi ki takip ediyoruz.

Daha önce de çağrıda bulunmuştuk. Hakkında polis soruşturması bulunan tüm milletvekilleri masum olduklarına inanıyorlarsa çıkıp açıkça bugünden “dokunulmazlığımın kaldırılmasını destekleyeceğim, partimin de evet oyu vermesini talep edeceğim” diyebilmelidir! Hem UBP, hem DP hem de YDP’den milletvekilleri hakkında devam eden polis süreçleri var ve bu ana kadar bu konuda herkes sus pus!!!

Özetle kimse bu konu kapandı ya da unutuldu sanmasın. Kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz.”

Ciddi yoksullaşma var

Bu arada HP’den bir heyet köy ve bölge ziyaretleri çerçevesinde Mormenekşe, Atlılar ve Yıldırım köylerini ziyaret ederek muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Ziyaretler sırasında konuşan HP Genel Başkanı Kudret Özersay KKTC’de çok ciddi bir yoksullaşma süreci yaşandığını savundu ve Türkiye’de yapılacak yerel seçimler ertesinde ekonomistlerin devalüasyon tahmininde bulunduklarını belirtti.

Özersay, “Şu anda fiilen zaten Türk Lirasının kademeli olarak değer kaybını yaşıyoruz yani her gün daha da fakirleşiyoruz, alım gücümüz sürekli eriyor. Bir an önce başta tarım ve hayvancılık olmak üzere pek çok alanda plan ve programa ihtiyaç vardır” ifadelerini kullandı.