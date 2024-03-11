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Videolar ve 800 bin Euro’luk vurgun

‘Osiu Avvakum’ Manastırında görevli papazların seks videoları ve 800 bin Euro’luk vurgunu gündem oldu

Videolar ve 800 bin Euro’luk vurgun
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  Haftalık Simerini gazetesi, Rum Ortodoks kilisesini sarsan skandalın detaylarını gündeme getirdi. Gazete; Nektarios ve Profrurio isimli baş keşişlerin cinsel içerikli videoları, kendi adlarına 800 bin euro nakit para toplamaları, Yunanistan’dan villalar ve Lefkoşa’nın Rum kesiminde arsalar almaları ile ilgili olduğunu yazdı.

   Gazeteye göre keşişler hakkındaki şikayetler iki aydır araştırılan ve 8 Mart’ta toplanan Sen Sinod Meclisi’nde “aile içerisinde halledilmeye” çalışıldı ancak Tamasu ve Orinis Metropoliti İseas’ın meselenin ekonomik boyutunu polise şikayet etmesiyle skandal patladı.
   Habere göre Metropolit İseas Avvakum manastırını 5 Mart tarihinde kapattı. Manastırda yapılan aramada içerisinde internet üzerinden düzenledikleri çeşitli kampanyalarla halktan topladıkları 800 bin euro nakit para olan bir kasa, keşişlerin manastırı ziyaret eden kadın ibadetçilerle cinsel içerikli eylemlerinin kaydedildiği güvenlik kamerası görüntüleri, keşişlerin bağış paralarıyla Yunanistan’dan villalar ve Lefkoşa’nın Rum kesiminden arsalar alarak kendi adlarına kaydettiklerini gösteren belgeler ele geçirildi.
   Rum yönetiminin konuya el atmakta aciz kalmakla suçlandığı kaydedilen habere göre Rum Polis Basın Sözcüsü Hristos  Andreu Başsavcılığın, harekete geçmek için Sen Sinod Meclisi’nin iznini  beklediğini,  Rum Sözcü Yardımcısı Yannis Andoniu ise Kilise’nin işlerine ancak “zaruri durumlarda” müdahale ettiklerini söyledi. 

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YORUMLAR
Ck
Ck - 12 saat Önce

Vay vay vay ne varsa sizde var !!!! Bence tüm dünya deist olsa herkes rahat eder. Sadece Tanrı yeter!!! Aracilara gerek yok!!!!

KKTC
KKTC - 10 saat Önce

bunların hepsini temizlemek lazım. Hep pislik.

Turkish Power
Turkish Power - 7 saniye Önce

Din mezhep ve irk insan kolelestirmenin ana atardamarlaridir da bunlarin kadrolu genel cerrahi uzmaninin cok yetkin olmasi lazim ha ha ha

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Taneyle alan var
Taneyle alan var
  1. KIBRIS

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