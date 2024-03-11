Üretici kadınlar, CTP Kadın Örgütü Girne İlçesi’nin “Tezgâhımız Emek, Dokuduğumuz Gelecek!” sloganıyla Emekçi Kadınlar Panayırı düzenledi.

Etkinlikte kurulan elliyi aşkın stantta kadınların el emeği ürünleri halka sunulurken, gönüllü ekiplerin sahne aldığı gösteriler gün boyu devam etti.

Sivil toplum örgütü temsilcilerinin de katıldığı panayırda, kadın yazarlar Işık Kitapevi standında kitaplarını imzaladı. Geçen yıl beklenmedik bir şekilde hayatını kaybeden, CTP üyesi Gülseren Ataker’in anısına hazırlanan köşede ise katılımcıların Ataker için duygularını yazabileceği bir anı defteri yer aldı.

CTP Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya etkinlikte yaptığı konuşmada, adaletli, eşitlikçi ve barış kültürünün hakim olduğu birleşik Kıbrıs için mücadele ettiklerini vurguladı. Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda sürecin her zaman ileriye doğru gitmediğine dikkat çeken Başkan Derya, muhafazakar iktidarların hüküm sürdüğü dönemlerde, kaynakların kamu faydası yerine özel şirketlere aktarıldığına ve kadınların eşitsizliklere daha fazla maruz kaldığına işaret etti.

Kalyoncu: Eşitlik için ne yapıldı ise altında imzamızın olduğunu görüyoruz

CTP Kadın Örgütü Girne İlçe Başkanı Özay Kalyoncu da “Yurtsever Kadınlar Birliği geleneğinden gelen biz CTP’li kadınlar, bugün geçmişe dönüp baktığımızda sosyal, ekonomik, siyasal; yaşamın her alanında kadınların eşitliği ve yaşamının kolaylaştırılması adına ne yapıldı ise altında emeğimizin ve imzamızın olduğunu görüyoruz” dedi.

Kadınlar çarşı ve pazar esnafını ziyaret etti

Öte yandan CTP Kadın Örgütü Mağusa İlçesi 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü “Özgürlük İrademizde” programı kapsamında Gazimağusa çarşı ve pazar esnafını ziyaret etti. CTP Milletvekilleri Teberrüken Uluçay, Şifa Çolakoğlu, CTP Kadın Örgütü Mağusa İlçe Başkanı Mine Karaca ve ilçe yöneticilerinin katıldığı ziyarette, çarşı ve pazarda çalışan kadınlara broşür dağıtılarak, onların yaşadığı sorunlar dinlendi.