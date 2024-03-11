Taneyle alan var

Serdar ŞENGÜL

İslam aleminin kutsal ayı Ramazan bugün itibariyle başlarken, gözler iftar sofralarına konulan yiyeceklere çevrildi. Ramazanda oruç açmak için yenilen hurmanın fiyatı bu yıl cep yaktı. Merkez Lefkoşa’sa satışa sunulan hurmanın fiyatı 130 liradan 800 liraya kadar çıktı. Vatandaşlar hurmanın tanesinin 25 TL’ye tekabül ettiğini belirterek, “Adet yerini bulsun diye gerekirse taneyle alacağız” dedi.

Diyalog’a konuşan esnaf ve vatandaş Ramazan ayında birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.

Ne dediler…?

Hamjat Hüseyin

“Ramazan ayının gözde yiyeceği hurmanın fiyatı 130 liradan başlıyor, 800 liraya kadar çıkıyor. Fiyat kaliteye göre değişiyor. Kilosu 130 lira olan hurma bile vatandaşın bütçesini zorluyor. 800 lira olanın yanına dahi yaklaşan olmuyor.”

Alkan Barutoğlu

“Tezgahımızda en pahalı ürün kilosu 800 lirayla hurma oldu. 800 lira olan hurma İran ürünü ve özel bir hurmadır. Ramazanın gelmesiyle uzun süredir durgunluk olan satışlarımızda hareketlilik oldu. Vatandaşlar fiyatları yüksek bulsa da alıyor bizimde maliyetlerimiz oldukça yüksek bu fiyatlardan satmak zorundayız.”

Hüseyin Çakır

“Ramazan geldi hoş geldi oldukça sevinçliyiz çünkü 11 ayın sultanı her şeye değer. Herkesin sağlık ve afiyetle geçirmesini dilerim. Hurma fiyatları biraz yüksek olsa da bütçemize uygun olanları da bulabiliyoruz. Ramazan ayı birlik ve dayanışmanın ön plana çıkması gereken bir aydır, herkesin birbirine yardımcı olması gerekir.”

Emir Çayan

“Ramazan ayı geldi mutluyuz ancak temel tüketim ürünlerinin fiyatlarının yüksek oluşu bütçemizi zorluyor. Hal böyle olunca vatandaş alırken düşünüyor. Ramazan ayında bazı ürünlerde özellikle indirime gidilmesi gerekiyor. Oruç tutan binlerce kişi var, insanların düzgün iftar sofrası kurabilmesi için hayatın ucuzlaması şarttır.”

Yunus Ağdal

“Esnaf olarak ihtiyaçlı vatandaşlarımıza yardımcı olmak için harekete geçeceğim. Bu ay dayanışma ayıdır, ihtiyaçlı çok sayıda insanımız var onlara yardımcı olmak bizlerin görevidir.”

Pazar yerinde dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:

Bezelye: 130 TL

Pancar:25 TL

Mantar: 140 TL

Kolokas: 55 TL

Brokoli: 40 TL

Bakla: 80 TL

Çilek: 160 TL

Salatalık: 45 TL

Domates: 65 TL

Marul: 25 TL

Cennet hurması: 100 TL