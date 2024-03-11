Ahlak çöküşü

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da 12 yaşındaki kız çocuğuna telefonundaki çıplak kadın fotoğrafını göstererek cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen Macaristanlı Istvan Bertalan Farkas, şikayet üzerine gözaltına alınarak, tutukluluk talebiyle nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlının 3 gün tutuklu kalması talep edilirken, bu süre içerisinde ifadeler alınacağı, olayın meydana geldiği restorandaki güvenlik kameralarının inceleneceği açıklandı. Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Oğuzhan Abat, zanlının, 9.Mart 2023 tarihinde Gazimağusa’da Salamis yolu üzerinde bulunan Sushinn isimli restoranda yemek yemekte olan Gazimağusa’da sakin 12 yaşındaki çocuğa, tasarrufunda bulunan telefonundan çıplak kadın resmi göstermek suretiyle adı edilene cinsel tacizde bulunduğunu açıkladı.

Polis, zanlının yapılan şikayet üzerine aynı gün gözaltına alındığını belirtti. Polis, zanlıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında alınacak ifadeler olduğunu belirtti. Polis, olayın meydana geldiği restorandaki güvenlik kamera görüntülerinin inceleneceğini de söyledi. Polis memuru, ayrıca zanlının vermiş olduğunu ifadenin araştırılacağını, alınacak başka ifadeler olduğunu belirterek, 3 gün süre talep etti.

Mahkeme, hakkında cinsel taciz suçundan soruşturma başlatılan zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.