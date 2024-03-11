GSM şirketleri para basıyor

Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs’ta cep telefonu kullanan vatandaşlar, hem faturaların ‘aile bütçesini sarstığını’ söylüyor, hem de buna mecbur kalındığını belirtiyor. Her evde en az 2 cep bulunması GSM şirketlerini memnun ediyor. Vatandaşların önemli bir kısmı konuşmadan çok internet kullanımı için para ödediğini belirtiyor.

İnternet kullanan vatandaşların büyük bir çoğunluğu ise Facebook takibi ve paylaşımlarına önem veriyor. “Yalnız kaldığımız zamanlarda daha çok kullanıyoruz” diyen vatandaşlar, özellikle internet kullanımının ucuzlamasını talep ediyor. Ancak GSM şirketleri ise vergilerin yüksek oluşunu gerekçe göstererek fiyat indirimine gitmiyor.

Ne dediler?..

Peran Beyaz

“Cep telefonunu daha çok çocuklarımla iletişim kurmak amacıyla kullanıyorum. Daha önce 300 lira ödediğim faturam son zamlardan sonra 650 lira oldu. Gerek telefon gerekse internet ücretleri gün geçtikçe arttı. Özellikle hayatın bir parçası haline gelen internetin ucuzlaması gerekiyor. Çünkü ödenen rakamlar bütçemizi sarsıyor ancak buna rağmen mecburen kullanıyoruz. Sosyal medya olarak sadece Facebook kullanıyorum. Sosyal medyada bazı paylaşımları saçma buluyorum. Bir arkadaşlık isteği geldiği zaman kim olduğuna bakıyorum, tanıyorsam isteğini kabul ediyorum, tanımıyorsam kesinlikle kabul etmiyorum.”

Rugaye Bayraktar

“Cep telefonunu iletişim amaçlı kullanıyorum. Çok fazla kullanmadığım için faturam 200 lira kadar geliyor. Sosyal medyaya pek fazla girmiyorum. Sadece Whatsapp uygulamasını kullanıyorum. İnsanlar sosyal medyada çok fazla zaman geçiriyor ve bu sosyal iletişimi olumsuz etkiliyor. Herkes sanki yalnızlaştı. insanlar tek başlarına dünyayı geziyorlar ve eski arkadaşlık, komşuluk ve eski ilişkiler kalmadı. Teknoloji iyi ilişkileri bozdu.”

Seher Begüm

“Cep telefonunu hem konuşmak hem de sosyal medyayı takip etmek için kullanıyorum. Aylık 700-800 civarında fatura ödüyorum ve bu bütçemi olumsuz etkileniyor. Telefon faturalarında ve internet ücretlerinde iyileştirme yapılması gerekiyor. Çünkü herkes günümüzde akıllı cep telefonlarıyla hem iletişim kuruyor hem de sosyal medyayı takip ediyor. Bir gereklilik haline dönüştüğü için ben de sosyal medyada Facebook ve Instagram uygulamalarını kullanıyorum. Bir arkadaşlık isteği geldiği zaman kim olduğuna bakıyor ve ona göre isteğini kabul ediyorum.”

Fatoş Karacanlı

“Cep telefonunu daha çok iletişim yani konuşmak amaçlı kullanıyorum. Aylık 400-500 civarı fatura ödüyorum ve bu durum bütçemi olumsuz etkiliyor. Sosyal medya da kullanıyorum ve Facebook ile Instagram uygulamalarını terci ediyorum. Sosyal medyada gelen arkadaşlık isteklerinde tanıyıp tanımadığıma bakıyorum. Tanımadığım kişilerin arkadaşlık isteklerini asla kabul etmiyorum.”

Elif Şaşkara

“Cep telefonunu en fazla iletişim amacıyla kullanıyorum. En son faturam 630 TL geldi. Bu faturalar bütçemi olumsuz etkiliyor ancak başka seçenek olmadığı için kullanıyorum. Sosyal medya mecralarında Facebook ve Instagram kullanıyorum. Sosyal medyada çok fazla zaman geçirmek istemiyorum çünkü bazı paylaşımlar gerçekten çok sinir bozucu. Sosyal medyada arkadaşlık isteği gönderen kişinin paylaşımlarına bakıyorum. Mantıklı ve aklı başında paylaşımlar yapıyorsa arkadaşlık isteğini kabul ediyorum ancak paylaşımları saçma ve gereksiz ise kabul etmiyorum.”

Osman Cenkçiler

“Cep telefonunu daha çok iletişim kurmak amacıyla kullanıyorum. Zaten günümüzde teknoloji çok etkin kullanılıyor. Telefon faturam aylık 400 lira civarındadır. Sosyal medyayı da iletişim kurmak ve konuşmak amacıyla kullanıyorum. Ancak sosyal medyada çok gereksiz paylaşımlar olduğunu görüyorum. Sosyal medyada gelen arkadaşlık isteklerini eğer tanıdığım biriyse kabul ediyorum. Tanıdık değilse arkadaşlık isteğini kabul etmem mümkün değildir.”

Seray Gülbudak Gökkuşak

“Cep telefonunu mecburen iletişim ve sosyal medyayı takip etmek amacıyla kullanıyorum. Son gelen faturam 560 Lira idi. Sosyal medya olarak Instagram, Linkedln ve Facebook kullanıyorum. Sosyal medyada yapılan paylaşımlara baktığım zaman kaza ve zam haberleri paylaşımları canımı sıkıyor. Bir arkadaşlık isteği geldiği zaman tanıyorsam kabul ediyorum. Tanımadığım kişileri sosyal medyadan eklemiyor ve arkadaşlıklarını da kabul etmiyorum.”

Raşit Özerkurt

“Cep telefonunu iletişim amaçlı kullanıyorum ve aylık 800 lira fatura ödüyorum. Bu rakamlar bütçemi sarsıyor. Eşimi sevdiğim ve onunla birlikte yaşamımı sürdürmek istediğim için sosyal medya kullanmıyorum. Sosyal medyayı ihtiyaç üzerine kullanmak gerekiyor ancak şu anda gençler kafasını telefondan kaldırmıyor. Bazı insanlar evin içerisinde bile eşlerine sosyal medyadan mesaj atıyor ki bunları da gördüm. O nedenle çok fazla sosyal medya kullanılması taraftarı değilim.”

Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2024, 09:48