Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel’in eşi Zerrin Üstel’in himayelerinde, altı ilçenin UBP Kadın Kolları'nın katılımı ile “Kadın Buluşması” gerçekleştirildi.

Başbakan Ünal Üstel’in de katıldığı etkinlikte ilk konuşmayı UBP Gazimağusa Kadın Kolları Başkanı Yeşim Ünsalan Sefer yaptı.

Sefer konuşmasında “O kadar büyük bir aileyiz ki salonlara sığmıyoruz. Genel Başkanımızın öncülüğünde yapılan çalışmalara destek olmaya devam edeceğiz” dedi.

UBP Gazimağusa İlçe Başkanı Nahit Öncü de yaptığı konuşmada kadın -erkek eşitliği bir günle sınırlandırılamaz. Kadın haklarını korumak, geliştirmek başlıca görevimizdir” diye konuştu.

Öncü, “Şampiyon Melekler” annelerinin önünde saygı ile eğildiklerini de vurguladı.

Zerrin Üstel: Direnişin ve dayanışmanın sembolü

Zerrin Üstel de, “ 8 Mart, sadece bir gün değil, kadınların hakları için mücadele ettiği yılların birikimi, direnişin ve dayanışmanın sembolüdür” diyerek sözlerine başladı.

Zerrin Üstel konuşmasında şunları kaydetti:

“ Eşitlik ve adalet için mücadele devam ediyor. Bizler de, partimiz de, hükümetimiz de bu mücadeleye destek olmakla yükümlüyüz. Kadınlar, toplumun temel direği ve değişimin güçlü itici güçleridir. Kadının güçlü olmadığı hiç bir ülke güçlü olamaz. Kadınların katkıları olmadan hiçbir toplum ilerleyemez. Milli şuura sahip, vatansever, milli davasına sahip çıkan, bayraklarımızı indirmeye çalışanlara karşı destansı mücadeleler vermiş kadınlarımızla doludur. Bu dün de böyleydi, yarın da böyle olacaktır."

Üstel: Kadınlar toplumun temel yapı taşı

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel ise konuşmasının başında hayatını kaybeden UBP’nin bakanlarından, Eski Genel Sekreter, simge isim Tuncer Arifoğlu’na yer verdi.

Tuncer Arifoğlu’nun emek ve hizmetleri ile UBP için unutulmaz isimler arasına girdiğini belirten Üstel, “ Tuncer Arifoğlu Abimiz kaybıyla bizleri üzmüştür. Onu unutmamız mümkün değildir. Arifoğlu için Pazartesi Saat 10.00’da parti binamızın önünde bir tören düzenleyeceğiz” dedi.

Konuşmasında kadınlara seslenen Üstel“ UBP'yi zaferlere taşıyan, Kıbrıs'ın güçlü kadınları...8 Mart Kadınlar gününüzü selamlıyorum...” şeklinde konuştu.

Kadınların, toplumun temel yapı taşı olduğuna vurgu yapan Üstel, “ Kadınlar hak ettikleri saygıyı, eşitliği ve adaleti sağlamak için mücadele etmektedirler. Ancak, maalesef hala pek çok ülkede kadınlar cinsiyet temelli ayrımcılığa maruz kalmakta, eşitsizlikle mücadele etmekte ve temel insan haklarından mahrum bırakılmaktadırlar. Bu durum kabul edilemez” dedi.

Üstel, kadınların seslerini duyurabilmeleri ve karar alma süreçlerinde daha etkin bir şekilde yer alabilmeleri için daha çok çaba göstermek gerektiğini vurguladı.

Üstel kadın istihdamının artırılması, kadının ekonomiye katılımının önünün açılması için gerekli desteğin sağlanması, girişimci kadınların desteklenmesi gibi konulara destek vermeye devam edeceklerini de söyledi.

Ünal Üstel konuşmasına bir de müjde verdi ve şöyle konuştu:

"Çok kısa bir süre içerisinde yeni parti binamızın temelini 18 Mayıs’ta atıyoruz. Hepinizi temel atma törenimize bekliyoruz. Yeni binamızda kadınlarımızın daha aktif çalışmalar yürüteceği fiziki ortamı kendilerine mutlaka sağlayacağız. Bir araya gelecekleri, çalışacakları, üretecekleri, toplanacakları fiziki ortamlarına mutlaka onları kavuşturacağız. Başlattığımız, siyaset akademisi süreci ile, kadınların siyasete daha hazır hale gelmesini ve siyasetteki temsiliyetin daha da yukarılara yükselmesini mutlaka sağlayacağız. Partimizdeki kadın milletvekili sayısı her seçim yükseliyor. İnanıyorum ki, kadınlarımız daha çok temsiliyet hakkı kazanmaya başlayacak, meclisteki kadın sayımız daha da artacaktır."

