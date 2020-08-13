Kafadarlar 6 ay yatacak

Lefkoşa’da Özok Petrol’de çalışan Sunnet Achilov ve Abdullah Uçar, eskort kadın bulmak için işyerinden hırsızlık yaptı. Kasadan 9 bin 375 TL çalıp, iki kadınla birlikte harcayan iki kafadar hakkındaki dava dün karara bağlandı. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi, Sunnet Achilov ve Abdullah Uçar’ı 6’şar ay hapse mahkûm etti.

Sanıklar hakkındaki kararı okuyan Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip, 2019 yılında yaşanan olayda Özok Petrol’de çalışan Sunnet Achilov ve Abdullah Uçar’ın eskort kadın bulmak için kasadan 9 bin 375 TL nakit parayı çaldıklarının altını çizdi.

Kâtip, sanıkların parayı işyerine iade ettiğini, şikayetin geri çekildiğini belirtti. Kâtip, sanıkların işlediği suçların toplumda tedirginlik yarattığını ifade ederek, bu tür suçları işleyen ve işleme eğiliminde olan kişilere karşı caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğine değindi. Sanıkların lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinip, oybirliği ile 6’şar ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.