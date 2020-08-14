Akdeniz ısınıyor

Doğu Akdeniz'de Ankara-Atina hattında yaşanan gerilime müdahil olma çabaları içerisindeki Fransa, dün Yunanistan ile Girit açıklarında tatbikat yaptı. Fransa ve Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de birlikte gerçekleştirdiği tatbikat sonrası ABD'den "endişeliyiz" çıkışı geldi. Sputnik’teki habere göre, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Jonathan Hoffman, Yunanistan ve Fransa deniz kuvvetlerinin Akdeniz'in doğusunda ortak tatbikat düzenlemesinden endişe duyduklarını belirtti.

Girit civarında tatbikat yapıldı

Reuters haber ajansı 2 savaş jeti ve bir fırkateyn gönderen Fransa ile Yunan donanmasının görüntülerini uluslararası kamuoyuna aktardı. Doğu Akdeniz’de Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim tırmanırken, devreye giren Fransa’dan yeni bir hamle geldi.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Türkiye’yi eleştirmesi ve Yunanistan’ın yanında olacağına dair açıklamalarının ardından dün uluslararası ajanslar, Fransa’nın bölgeye iki savaş jeti ve bir de fırkateyn gönderdiğini duyurdu.

Yunan ve Fransız donanmalarının dün Girit açıklarında tatbikat yaptığı ortaya çıktı. Yunan kaynaklar Fransa’nın gönderdiği fırkateyn ve jetlerin Yunan donanması ile tatbikat yaptığını söylerken, bu açıklamadan bir süre sonra Yunan Savunma Bakanlığı, tatbikat anında çekilmiş görüntüleri uluslararası kamuoyu ile paylaştı.

Reuters haber ajansının servis ettiği fotoğraflarda gemiler Girit civarında tatbikat yaparken görüldü.

ABD’den ‘endişeliyiz’ çıkışı

Bu arada Fransa ve Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de birlikte gerçekleştirdiği tatbikat sonrası ABD'den "endişeliyiz" çıkışı geldi. Sputnik’teki habere göre, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Jonathan Hoffman, Yunanistan ve Fransa deniz kuvvetlerinin Akdeniz'in doğusunda ortak tatbikat düzenlemesinden endişe duyduklarını belirtti.

Hoffman, dünkü basın toplantısında, Yunanistan ve Fransa'nın ortak tatbikatıyla ilgili, “Doğu Akdeniz'deki gelişmelerden endişeli olduğumuz ortada” ifadesini kullandı.

Fransa ve Türkiye'nin, NATO içinde ABD'nin son derece önemli müttefiki olduğunu kaydeden Hoffman, “Gerilimin azalmasını istiyoruz. Onların işbirliğine devam ederek daha az elverişli koşullarda savaş gemilerini veya uçaklarını kullanma ihtiyacını öngörmeyen çözüm bulmasını istiyoruz” dedi.

