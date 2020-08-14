Hizmetler aksıyor

Rahme ÇİFTÇİOĞLU

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Kamu Çalışanları Sendikası (KAMU-SEN), Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAK-SEN) dün Sosyal Sigortalar Dairesi’nde 4 saatlik uyarı grevi yaptı. Lefkoşa’daki Sosyal Sigorta Dairesi önünde “Sosyal Sigortalar Dairesi ve çalışanları tükendi” pankartı açıldı.

Grevle ilgili açıklamada bulunan KTAMS ve KAMU-SEN, dairedeki sorunlar nedeniyle vatandaşların hizmet almakta, çalışanların da hizmet vermekte zorlandığını belirtti.

KTAMS, Kıbrıs Türk Kamu Çalışanları Sendikası (KAMU-SEN), Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAK-SEN) üyeleri 08.00-12.00 saatleri arasında Sosyal Sigortalar Dairesi’nin merkez ve tüm şubelerinde 4 saatliğine iş bıraktı. Memur-Sen de eyleme destek verdi.

KTAMS Başkanı Bengihan, Sosyal Sigortalar Dairesi’nin yaklaşık 40 yıl önce yürürlüğe giren yasasının değişen koşullara rağmen hiç ellenmediğini, binanın koşullarının iyileştirilmediğini ve daireye gerekli istihdamların yapılmadığını söyledi.

Güven Bengihan, 200’e yakın kişinin bilgi, beceri, eğitime bakılmaksızın seçim nedeniyle istihdam edildiğini de savunarak, “KKTC’yi yücelteceğini söyleyenler kendileriyle çelişiyor.” şeklinde konuştu.

Atan: Herkes sıkıntı yaşıyor

KAMU-SEN Başkanı Metin Atan, Sosyal Sigortalar Dairesi çalışanlarının isyan ve tükenme noktasında olduğunu kaydederek, hükümeti “Uyumakla, ben bilirim-ben yaparım mantığıyla hareket etmekle ve seçim derdine düşmekle” suçladı.

Atan, “Hizmet veren de alan da sıkıntı yaşıyor. Biz çalışanlara destek çıkmayacağız da kime çıkacağız? Hükümete mi?” diye sordu.

Binanın fiziki yetersizliğiyle ilgili de konuşan Atan, daireyi labirente benzetti.

KTAMS Genel Sekreteri Serman Yiğit de konuşmaların ardından ortak basın açıklamasını okudu.

Bugün yine grev var

KTAMS ve Kamu İşçileri Sendikası bugün (KAMU-İŞ) Motorlu Araçlar Birimi’nin tüm şubelerinde greve gidecek.

KTAMS ve KAMU-İŞ tarafından yapılan ortak açıklamada, iki sendikanın Motorlu Araçlar Birimi’nde uzun süredir yaşanan sorunlarla ilgili defalarca uyarıda bulunduğu ve grev yaptığı, buna rağmen gerekli adımların atılmadığı ifade edildi.