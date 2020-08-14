11 proje tamamlandı

İki toplumlu Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin Kıbrıslı Rum Eş Başkanı Takis Hacıdimitriu yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Politis gazetesi haberine göre Hacıdimitriu, Komitenin; 11 projeyi ya tamamladığını ya da 2020 yılı sonuna kadar tamamlayacağını belirtti.

Komite’nin, 2021 yılı içerisinde 66 proje planladığını da belirten Hacıdimitriu, 2020 yılı sonuna kadar “Ay.Sergios” (Yeniboğaziçi) bölgesinde bulunan “Ay.Sergios Bakhos” ve “Yialuşa”daki (Yenierenköy) “Arhangelu Mihail” Kilisesinin restorasyon çalışmalarının tamamlanacağını ifade etti.

Hacıdimitriu, Beşparmaklardaki Ermeni Kilisesi’ndeki çalışmaların da büyük bir ihtimalle yıl sonunda bitirileceğini söyledi.

Lefkoşa’daki Venedik surları ve Quirini burcu çalışmalarından da bahseden Hacıdimitriu, bu çalışmalarda sona gelindiğini, “Mula” ve “Rokka” burçları arasındaki kısımdaki çalışmaların ilerlemekte olduğunu, ayrıca Lefkoşa’daki Girne Kapısı ve Mula burcundaki surların temizlenmesine ilişkin çalışmaların da tamamlanmasının beklendiğini ifade etti.

Hacidimitriou, Lefkoşa’daki Girne Kapısı ve Mula Burcu’ndaki çalışmalarının da takvim dışında tamamlanacağını sözlerine ekledi.

Hacıdimitriu yıl sonuna kadar planlananlar içerisinde Lapta’daki “Ay.Anastasias” Kilisesi ve “Katokopia”daki (Zümrütköy) “Panayia Hriselusa” Kilisesi’ndeki çan kulelerinin restorasyon çalışmalarının da bulunduğunu söyledi.

Zahuri tekkesi

Larnaka’daki Zuhuri Tekkesi’ndeki restorasyon çalışmalarının bazılarının tamamlanma aşamasında olduğunu söyleyen Hacıdimitiru, Lefkoşa’da ara bölgede bulunan “Ay.Yeorgios” ve “Ay.Yakovu” Kiliselerinde de çalışmaların tamamlandığını ifade etti.

Komitenin, Eylül ayına kadar 10, yıl sonuna kadar ise 8 projeyi daha tamamlamayı hedeflediğini dile getiren Hacıdimitriu, Baf, Larnaka ve Limasol’daki 7 caminin bakımıyla ilgili ihaleye çıkıldığını, ayrıca Orunda Camii için de ihaleye çıkıldığını, çalışmaların 2020 yılı içerisinde başlamasının beklendiğini de söyledi.

Haravgi gazetesine göre Hacıdimitriu, açıklamaları çerçevesinde, teknik komitelerin Kıbrıslı Rum üyelerinin, Rum müzakereci Andreas Mavroyannis başkanlığında, 1 Eylül tarihinde yapılacak olan toplantıya çağrıldığını belirtti.

Hacıdimitriu, toplantı çerçevesinde komitelerin faaliyetleri ve çalışmalarındaki ilerlemenin değerlendirileceğini söyledi.

Hacıdimitriu, koronavirüs nedeniyle var olan zorluklara karşın komitenin çalışmalarına devam ettiğini, Eylül ayı içerisinde programa ilişkin genel bir değerlendirme yapılacağını, bunun öncesinde ise 24 Ağustos tarihinde komitenin UNDP ile telekonferans aracılığıyla toplantı gerçekleştireceğini belirtti.

Hacıdimitru ayrıca Teknik Komite’nin daha fazla ekonomik desteğe ihtiyaç duyduğunu bununla birlikte 2021 yılı içerisindeki desteğin artırılması için AB ile istişare halinde olduklarını da ifade etti.