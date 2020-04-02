Kalacak evi yok

Ülke genelinde gerçekleştirilen denetimlerde ülkede kaçak yaşam sürdüğü tespit edilen Ürdünlü İssam Abou Marzouk gözaltına alındı. Zanlı dün tutuklama talebi ile Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada ülkeye öğrenci olarak gelen ancak 8 Şubat 2018 tarihinden beridir kaydını yenilemeyen zanlının boş bir binada tespit edildiği kaydedildi.

Duruşmada zanlı hakkındaki iddiaları aktaran polis, İssam Abou Marzouk’un 31 Mart 2020 tarihinde Gazimağusa'da Sakarya Mahallesi, Savaş Sokak’taki boş bir binada tespit edildiğini söyledi. Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 8 Şubat 2018 tarihinden itibaren öğrenci kaydını yenilemeyerek KKTC’de izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini ve suçüstü gereği tutuklandığını belirtti. Soruşturma ve ihraç işlemleri başlattıklarını kaydeden polis, zanlının 3 gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme zanlının ilk etapta 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.