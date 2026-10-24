‘Kalıcı çözümler üretebilmeli’

Lefkoşa Türk Belediyesi Ulusal Birlik Partisi Başkan Adayı Mehmet Aktunç, Lefkoşa’nın yıllardır temel sorunlarına kalıcı çözümler üretemeyen bir anlayışla yönetildiğini belirtti.

Mehmet Aktunç Seçim Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre Aktunç, sloganlarla sorunların çözülemeyeceğini belirterek, başkentin yeni bir enerjiye ve planlı bir yönetim anlayışına ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Aktunç, UBP Belediye Meclis Üyesi adaylarıyla birlikte sorasıyla Dev-İş ve Ada-Sen’i ziyaret ederek Lefkoşa için hazırladıkları projeleri anlattı, sendika yetkililerinin başkente ilişkin beklenti ve görüşlerini dinledi.

Ziyarette mevcut belediye yönetimine yönelik eleştirilerde bulunan Aktunç, Lefkoşalıların yüksek bedeller ödemesine rağmen günlük yaşamda bunun karşılığını yeterince alamadığını savundu.

Aktunç, Lefkoşalıların neden en pahalı faturaları ödediğinin sorgulanması gerektiğini belirterek, vatandaşın ödediği yüksek rakamların karşılığında kaliteli ve eksiksiz hizmet beklemesinin en doğal hakkı olduğunu vurguladı.

Lefkoşa’nın sorunlarının sloganlarla çözülemeyeceğini kaydeden Aktunç, başkent yönetmenin yalnızca bugünün ihtiyaçlarına cevap vermek anlamına gelmediğini, aynı zamanda yarının Lefkoşa’sını planlamayı gerektirdiğini ifade etti. Aktunç, bu planlamanın geçen yıllar içerisinde yeterince yapılamadığını ifade etti.

“Sanayi Bölgesi içler acısı durumda”

Lefkoşa Sanayi Bölgesi’nin mevcut durumunu da eleştiren Aktunç, bölgenin içler acısı bir görüntü içerisinde olduğunu söyledi. Sanayi bölgesinin yalnızca iş yerlerinin bulunduğu bir alan olarak görülemeyeceğini belirten Aktunç, bölgenin üretim yapan, istihdam sağlayan ve kent ekonomisine önemli katkı sunan bir merkez olduğunu vurguladı.

“Fuar alanına tema park”

Projelerine ilişkin de bilgi veren Aktunç, Lefkoşa Fuar Alanı’nda her yaştan Lefkoşalının vakit geçirebileceği bir tema park oluşturmayı hedeflediklerini açıkladı.

Fuar alanını yeniden kent yaşamına kazandırarak bölgeyi bir cazibe merkezine dönüştüreceklerini belirten Aktunç, Surlar bölgesi için hazırladıkları meydan projesinin de Lefkoşa’nın çehresini değiştireceğini ifade etti.

Aktunç, Lefkoşa’yı yeniden ayağa kaldırmak için yeni bir enerjiye ihtiyaç olduğunu belirterek, seçim sonrasında sorunları başka kurumlara havale eden değil, çözüm için sorumluluk alan bir belediyecilik anlayışı ortaya koyacaklarını kaydetti.

