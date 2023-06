Kalkınmaya hizmet ediyor

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi tarafından düzenlenen 11. Lapta Turizm Festivali’ne katıldı.

Açıklamaya göre, Tatar, Lapta Festival Alanı’nda yer alan festivalde yaptığı konuşmada, KKTC'nin en büyük beldesi haline gelen Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi’nin çalışmalarını memnuniyetle takip ettiğini belirtti.

Tatar bölgenin işletmeleri, otelleri, yatırımları, yol projeleri ve kent politikalarıyla ülkenin bir numaralı turizm destinasyonu olmaya aday bir bölge haline geldiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, beldenin yaptığı çalışmalarla KKTC'nin kalkınmasına daha fazla hizmet eder yapıya kavuşacağını da söyledi.

Köy kadın kursu sergisi açtı

Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mehmetçik Büyükkkonuk Belediyesi'ne bağlı Mehmetçik, Kumyalı, Çayırova, Büyükkonuk ve Yedikonuk Köy Kadın Kursu sergi açılışına katıldı.

Açıklamaya göre, sergi açılışında Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu yer aldı.

Mehmetçik, Kumyalı, Çayırova, Büyükkonuk ve Yedikonuk Köy Kadın Kursu sergisinde öğretmen Emete Mavili Karamansoylu ve Hülya Tekman'ın öğrencilerinin 2022-2023 kurs dönemi süresince el emekleri ve yaratıcılıklarıyla hazırladıkları ürünler sergilendi.

Down Sendromu Federasyonundan ziyaret

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Uluslararası Down Sendromu Federasyonu Başkanı Muhammed Abdullah Tuncay, Uluslararası Down Federasyonu KKTC Başkanı Tülay Umut ve altı ülkeden gelen federasyon başkanlarını kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Tatar, kabulde yaptığı konuşmada, down sendromlu bireyler için yapılan çalışmaları desteklediğini belirtti.

“Onların engelleri bizim için engel teşkil etmez” diyen Tatar, down sendromlu bireylerin topluma kazandırılması için çalıştıklarını kaydetti.

Tülay Umut da down sendromuyla ilgili yapılan çalışmalara verdikleri destekten dolayı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar’a teşekkürlerini sundu.