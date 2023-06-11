Güneye bakalım adım atalım

Ömer KADİROĞLU

Türk Lirası’nın son bir hafta içinde yabancı paralar karşısında değer kaybetmesi nedeniyle hükümet tarafından oluşturulan özel komitenin dün toplanarak, ‘alınacak önlemleri’ görüştüğü öğrenildi. Komitenin önceliklerinden birinin, ‘Dövizle mülk kiralarında’ kur sabitlemesi olduğu belirtilirken, bu yönde alınacak kararların mülk sahiplerini ayağa kaldıracağı düşünülerek adım atılamadığı iddia edildi.

Dövizdeki artışı gerekçe gösterip zorunlu tüketim maddelerine zam yapılması nedeniyle, hükümetin vatandaşları bir miktar rahatlatacak kararlar alması gerekiyor. Güneyde olduğu gibi çocuk bezi, bebek sütü ve maması, kadın hijyen ürünleri gibi zorunlu tüketim malzemelerine uygulanan KDV’nin kaldırılmasını ve fiyatların ‘denetim altında’ aşağılara çekilmesini öneriyoruz. KKTC’de çocuk bezine yüzde 5, kadın bağı ve hijyen maddelerine ise yüzde 16 oranında KDV uygulanıyor.

Vatandaşların beklentisi

Diyalog muhabirinin görüşlerine başvurduğu vatandaşlar da istikrarsız fiyat artışlarından yakındı. Çocuk bezinde fiyatların 300 ile 400 liraya yükseldiğini belirten vatandaşlar “Bir ailenin en önemli giderlerinden biri çocuk bezi ve diğer ihtiyaçlarıdır” dedi.

Ne dediler?..

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Bahattin Doğu:

Çocuk bezleri, mamaları ve sütleri o kadar çok yükseldi ki artık evlenen çiftler çocuk sahibi olmak için çok fazla düşünmesi gerekiyor. Çocukların bez, mama ve süt fiyatları çok fazla yükseldi. Bir çocuk günde yarım paket bez ister ve bugün bir paket bez 300-400 lira oldu. Benim de bez kullanan torunum var ve 100 liraya aldığımız bez bugün ikiye üçe katlandı. Şimdi bir de dövizdeki yükseliş bu fiyatlara yansıyacak ve çocukların ihtiyaçlarının fiyatları bir o kadar daha yükselecek. Bebek bezleri, mamalar ve çocuk sütleriyle ilgili ayrıca diğer çocuk ihtiyaçlarının KDV oranlarının düşürülmesi ile fiyatları düşürülebilir. Devletten beklentimiz çocukların ihtiyaçlarında fiyatların düşürülmesi için çalışmalarıdır. Devlet KDV oranlarını düşürürse, marketlerde de denetleme yaparak bu KDV indirimlerinin fiyatlara yansıtılıp yansıtılmadığını kontrol etmelidir. İçeride oturan memurların hepsini dışarıyı denetlemeye göndermelidir.

Mustafa Kaya:

İçerisinde bulunduğumuz ekonomik şartlarda çocuklarımız için almak zorunda olduğumuz mama, bez ve sütler bizleri fiyatlarından dolayı olumsuz etkiliyor. Çocukların ihtiyaçları maaşlarımıza oranla çok yüksektir. Özellikle son zamanlarda bez, mama ve sütlerin fiyatlarında ciddi bir artış yaşanıyor. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın gelişimleri, beslenmesi ve ihtiyaçlarının karşılanmasında gerek duyulan ürünlerle ilgili yetkililerden beklentimiz fiyatlarına müdahale etmeleridir. Özellikle çocukların ihtiyaçlarında KDV indirimleri yapılarak fiyatlar aşağıya çekilebilir. Devlet KDV indiriminin sonrasında da piyasada etkin denetimler yaparak uygulanan KDV indiriminin raflara yansıtılıp yansıtılmadığını kontrol etmelidir.

Hasan Rüstemoğlu:

Her gelişimizde farklı bir fiyatla karşılaşıyoruz. 2 aylık bebeğime bez almaya her geldiğimde daha yüksek rakamları görüyorum. Bezlerdeki ve çocukların süt ve mamalarındaki fiyat artışları devam ederse ileriyi göremiyoruz. Özellikle bezlerdeki artış nedeniyle eski sistem lastik ve yıkanan bezlere dönüş yapacağız. Yetkililerden beklentimiz fiyatlara müdahale etmeleri gerekiyor. Devletimiz döviz karşısında duramaz ancak çocuk ürünlerinde KDV indirimi yapması gerekiyor. Tabi ki devlet sadece KDV indirimi ile kalmayıp yapılan indirimin raflara yansıtılıp yansıtılmayacağının da kontrolcüsü olmalıdır.

Mahsude Jomardıva:

Bebek bezleri, mamaları ve çocukların diğer tüm ihtiyaçları pahalıdır ve aile bütçemizi olumsuz etkiliyor. Bez, mama ve süt gibi çocuklarımızın ihtiyaçlarını başka yerlerden kısıtlayarak alıyoruz. Çocukların ihtiyacı olanlarla ilgili yetkililerden beklentimiz fiyatlarını ne kadar indirebilirlerse indirmeleridir. Devlet bir indirime giderse bunun marketçi tarafından uygulanıp uygulanmadığının da takibi yapılmalıdır. Başka ihtiyaçlarımızı kısıyoruz almıyoruz ancak çocuklarımızın ihtiyaçları noktasında bir kısıtlama yapmıyoruz bu nedenle bu gibi ürünlerin ucuzlaması için çalışma bekliyoruz.

Fatih Şeker:

Döviz yükseldiği için enerji miktarları da artıyor ve çocuklarımızın ihtiyaçlarını alırken daha fazla zorlanmaya başladık. Elimize para geçtikçe fazla miktarda bez almaya çalışıyoruz çünkü bugünden yarına bu ürünler yine zam alıyor. Çocuk mamaları geçen gün 350 lira iken bugün 410 lira oldu. Çocukların bez, mama ve süt gibi ürünlerle ilgili devletten çalışma bekliyoruz. Avrupa’da çocuklara 18 yaşına kadar ödeme, mama bez gibi yardımlar yapılıyor ancak bizde böyle yardımlar ne yazık ki yoktur. Mama, süt ve bez parası için çalışıyoruz. Devlet bu ürünlerde KDV indirimi yaparsa çok iyi olacaktır. Sigara, kola ve benzeri keyfi ürünlere yanı almasak da olur malzemelere KDV artışı yapsın ancak temel tüketim maddeleri ve özellikle çocukların gelişimi için gerekli olan ürünlerde KDV’yi düşürerek fiyatların düşmesine zemin hazırlamalıdır.

Ediz Arıkan:

Çocuk bezi, mama ve süt gibi ürünlerin fiyatları çok yüksektir ve büyük marketlerde biraz daha ucuz olduğu için oralardan almaya özen gösteriyoruz. Almışken biraz fazla almaya çalışıyoruz ki bir ay bizleri idare etsin. Çocuklarına herkes bez, mama ve süt almaya mecbur olduğu için devletten beklentimiz zorunlu ihtiyaçlarda katma değer vergilerinde düzenlemeler yapmalarını istiyoruz. Böyle bir uygulamaya gidilirse insanlar da çocuklarına daha rahat bakabilecek. Benim de iki tane çocuğum var ve ben de bez alıyorum. Devlet bu gibi ürünlerde indirime giderse piyasayı da denetleyerek, indirimlerin raflara yansıtılıp yansıtılmadığını kontrol etmelidir.

Bülent Özişleyen:

Çocuk mamaları, sütler ve bezlerin fiyatları oldukça yüksek. İki torunum var ve bu çocukların ihtiyaçlarının fiyatları bütçemizi etkiliyor. Sadece 2 gün yetecek çocuk sütleri 200 lira oldu. Yetkililerden bir beklentimiz de kalmadı. Bunlar koltuklarını düşünmekten halkı özellikle de çocukları düşünemiyor. Bir beklentimiz kalmadı zaten bir şey yapacakları da yoktur.