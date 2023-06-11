Kritik ziyaret

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yarın KKTC’ye yapacağı ziyaret Güney Kıbrıs'ta mercek altına alındı.

Fileleftheros gazetesi, Kıbrıs sorunuyla ilgilenen yabancı tarafların, Rum liderliğine bir yıldan fazla bir süredir Türkiye’deki seçimlerin bitmesini ve seçimden sonra adım atılacağı telkininde bulunduklarını anımsattı. Gazete, Erdoğan’ın KKTC ziyaretinin, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Strazburg ile Viyana’ya yapacağı ziyaretlerden daha fazla ilgi çektiğini yazdı.

Gazete, bir yandan Erdoğan’ın Avrupalı yetkililerle yakın zamanda yaptığı görüşmelerin, diğer yandan da yabancıların verdiği mesajların, Kıbrıs sorununda hareketlilik açısından olumlu mesajlar verdiğini yazdı. Tüm gözlerin, Erdoğan’ın KKTC ziyaretine ve bu ziyarette Kıbrıs sorunu ile Doğu Akdeniz bölgesine dair söyleyeceklerine çevrildiği belirtildi.

Herkesin istediği şeyin, Kıbrıs sorunu müzakerelerinin yeniden başlaması ve Doğu Akdeniz’de gerginlik yaşanmasının önüne geçilmesini sağlayacak sözler duymak olduğunu belirten gazete, Erdoğan’ın KKTC ziyaretinde hangi eylemlerde bulunacağının bir muamma olduğunu ve bu seferki ziyaretin öncesinde herhangi bir uyarı işareti verilmediğini yazdı.

Haberde, Erdoğan KKTC’deyken, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in de Strazburg’da olacağı ve Avrupa Parlamentosu’na hitap edip, birtakım temaslarda bulunacağı ifade edildi.

Yeni Büyükelçiler güven mektubunu sundu

Gazete, haberinin devamında ise Hristodulidis’in yabancı büyükelçilerin güven mektubunu kabulünde yaptığı açıklamalara yer verdi.

Habere göre, Hristodulidis, AB’nin Kıbrıs sorununda etkin ve belirleyici rol oynayabileceğini yineleyerek, Türkiye’ye Kıbrıs sorununda daha olumlu bir tutum izlemesine yönelik teşvik verebilecek tek uluslararası unsurun AB olduğuna vurgu yaptı.

Hristodulidis, Rum Yönetimi’nin çıkmazın aşılması ve diyalogun yeniden başlaması için mümkün olan her çabayı gösterdiğini ifade etti.

Habere göre, Hristodulidis, Türkiye'nin iki devletli çözüm önerisi ve ayrı egemenliğin tanınması fikrinden vazgeçmesi halinde, çözüme ulaşılabileceğini söyledi.