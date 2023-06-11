Büyük üzüntü yarattı

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bulunan MKE Roket ve Patlayıcı Madde Fabrikası'nda dün sabah saat 08.45 sıralarında bir patlama yaşandı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), meydana gelen patlamada 5 işçinin şehit olduğunu bildirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i arayıp olayla ilgili bilgi alıp, başsağlığı diledi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Bir daha böyle olayların yaşanmamasını diliyorum" dedi. Ankara Valisi Vasip Şahin, ilk belirlemelere göre dinamit lokumu yapılan bölümde kimyasal tepkime sonucu patlamanın yaşandığını söyledi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili olarak 2 Cumhuriyet savcısının inceleme başlattığı bildirildi.

AA'da yer alan habere göre, Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada patlamaya ilişkin şunlar kaydedildi:

"Ankara’nın Elmadağ ilçesindeki MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda bir patlama meydana gelmiştir. Patlama neticesinde 5 işçimiz şehit olmuştur. Olay ile ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır."

Şiddetli patlamanın etkisiyle çevredeki birçok binanın da camları kırıldı. Çalışanların yakınları fabrika önünde toplandı. Patlamanın nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Ankara Valisi Vasip Şahin konuya ilişkin şu açıklamada bulundu: "Saat 08.45 sıralarda dinamit lokumu hazırlanan bölümde kimyasal tepkime sonucu bir patlama meydana gelmiş; maalesef 5 işçimiz vefat etmiştir. Savcılarımız konuyu inceliyor. Net bilgiler geldikten sonra daha fazla açıklamada bulunacağız. Göçük meydana gelmişti ancak göçükteki 5 işçiye ulaşıldı."

