Üfleyen yandı

Ülke genelinde geçtiğimiz iki gün polis tarafından yapılan trafik denetimleri sonucu bin 620 araç sürücüsü kontrol edildi.

Polisin açıklamasına göre, kontroller çerçevesinde 18’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 2’si sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 81’i yasal hız sınırın üzerinde süratli araç kullanmak olmak üzere toplam 291 araç sürücüsü hakkında çeşitli trafik suçlarından yasal işlem başlatıldı.

Denetimler sonucunda 31 araç ise trafikten menedildi.

İki ayrı kaza

Öte yandan Pamuklu-Çayırova ve Girne’de dün dikkatsizlik nedeniyle iki trafik kazası meydana geldi. Kazaların birinde yaralanan bir motosiklet sürücüsü hastanede yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.

Polisin açıklamasına göre, Pamuklu - Çayırova anayolunda saat 12.20'de Dimitrios Tekkis (E-48), yönetimindeki KMQ 845 plakalı motosiklet ile Çayırova istikametine doğru seyrederken yolun sağından çıkarak çelik bariyerlere çarptı ve sağ yan kısmı üzerinde sürüklendi. Yaralanan Tekkis, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.

Girne'de ise sabah saat 04.00 sıralarında Ecevit Caddesi üzerinde, güney istikametine doğru seyreden kimliği meçhul GD 530 plakalı salon araç sürücüsü, o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden Berna Bektaş (K-46) yönetimindeki NL 742 plakalı salon araca arkadan çarpıp olay yerinden kaçtı. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Kazalarla ilgili soruşturma devam ediyor.