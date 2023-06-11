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Et ve içki çaldılar

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Gönyeli ve Güzelyurt’ta marketlerde hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı

Et ve içki çaldılar
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Gönyeli ve Güzelyurt’ta marketlerde hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı.
Polisin açıklamasına göre, Gönyeli’de faaliyet gösteren bir markete 8 Haziran Perşembe günü müşteri olarak giden P.B.’nin (E-27) satışa sunulan toplam 854 TL değerindeki 2 şişe alkollü içkiyi alıp ödeme yapmadan market dışına çıkarmak suretiyle çaldığı tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklanırken, yapılan ileri soruşturmada ikamet izinsiz olarak KKTC’de ikamet ettiği saptandı.
 Güzelyurt’ta faaliyet gösteren bir süpermarkete 7 Haziran Çarşamba günü müşteri olarak giden R.T.’nin (E-27) satışa sunulan toplam bin 255 TL değerindeki 3 kilo kuzu etini, içecek ve gıda ürününü alıp ödeme yapmadan market dışına çıkarmak suretiyle çaldığı tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı.
 Öte yandan Güzelyurt’ta dün bir süpermarkete müşteri olarak giden E.A.’nın (E-25) satışa sunulan toplam 695 bin 99 TL değerindeki gıda ve kozmetik ürünlerini alıp ödeme yapmadan market dışına çıkarmak suretiyle çaldığı tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklayan polisin soruşturması sürüyor.
 

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