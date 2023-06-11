Hüseyin ÇİÇEK

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) arsaları sakinleri dün emirnameye aykırı yapılaşma iddiası ile bir eylem yaptı. En fazla 2 kat çıkılabileceği İskele’nin Kocatepe Bölgesi’nde, bir inşaat şirketinin her biri 5 kattan oluşan 36 daireli 4 apartman inşaatı başlatması bölge sakinlerinin tepkisine neden oldu.

Bölge sakinlerinin dün sabah gerçekleştirdiği eylemde, DAÜ İnşaat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Mürüde Çelikağ basına bir açıklama yaptı.

Mürüde Çelikdağ, İskele Belediyesi’ne bağlı Kocatepe DAÜ arsalarında bir inşaat şirketine ait 4 adet arsa üzerine 5 kattan oluşan 36 dairelik 4 adet apartman projesi yapılmasının planlandığını ileri sürdü. Bölgede en fazla 2 kata izin olduğu gerekçesi ile inşaatın 2 Kasım 2022 tarihinde, İskele Belediye’si tarafından durdurulduğunu belirten Çelikdağ, inşaatta faaliyetin geçtiğimiz günlerde yeniden başladığını söyledi.

Çelikdağ, bölgenin çevre yapısının da bozulacağına dikkat çekerek mücadelelerini sonuna kadar sürdüreceklerini ve hukuksal haklarını da kullanacaklarını dile getirdi.





