Esengül AYKAÇ

Ülkede yaşanan ekonomik kriz, son günlerde döviz fiyatlarındaki beklenmedik artışla tam anlamı ile kabusa döndü. Üretim ve tüketim maddelerin tamamında iğneden ipliğe zam fırtınası esiyor. Fahiş fiyat artışlarından yiyecek içecek sektörü de etkilendi. Özellikle dışarıdan yemek yiyen vatandaşlar gördükleri menüler karşısında ‘Fiyatlar Çıldırdı’ demekten kendini alamıyor. Müşterilerine servis yapan işletmeler ise özellikle kullandıkları ürünlerde ve dövizdeki yaşanan artışları fiyatlarına yansıtmak zorunda kaldıklarını söylüyor. Diyalog muhabirinin yaptığı araştırmaya göre; paket servislerde lahmacun 45, pide çeşitleri 130 ile 160, döner 170, pizza 200 lira oldu. Yemeğini restoranda yemek isteyenler için ise bu fiyatlar daha da yukarı çıkıyor.

Diyalog muhabirinin Başkent Lefkoşa’da faaliyet gösteren bazı gözde restoranların menülerinden derlediği fiyatlar şu şekilde:

Kıymalı kaşarlı pide 130 lira

Yıldırım Pide Restoran’da; tavuk döner dürüm 130 gr 100 TL’den satılırken kıymalı kaşarlı pide 130 TL’den satılıyor. Dönerli Pide 130 TL’den üç peynirli pide 130 TL, kuşbaşılı pide 160 TL, kıymalı kaşarlı pide de 130 TL’den satışa sunuluyor. Karışık pizza 26 cm 140 TL, karışık pizza 33 cm 200 TL, et döner menü 170 TL, lahmacun adet 45 TL.

En uygun fiyat Adana dürümde

Urfalı Kebapçı Mehmet Usta Restoran’da ise Adana Dürüm 100 TL’den satılırken kuşbaşı şiş dürüm 125 TL’den satılıyor. Mercimek çorbası ise 40 TL’den satılıyor. Pide çeşitlerinde ise fiyatlar şu şekilde:

Kıymalı pide: 120 TL

Kuşbaşılı Pide: 170 TL

Kaşarlı Pide: 130 TL

Kıymalı kaşarlı pide: 130 TL

Öte yandan çoban salatanın fiyatı da 50 TL…

Şeftali kebap cep yakıyor

Limon Restoran’da pide çeşitleri ise şu şekilde sıralanıyor, Kıymalı pide: 190 TL, Kıymalı kaşarlı Pide: 200 TL, Kaşarlı pide: 175 TL, Kuşbaşılı kaşarlı Pide: 215 TL, Kuşbaşılı Pide: 190 TL’den satışa sunuldu.

Bir diğer yemek çeşidi ise karışık kebap 350 TL’den satılırken, tavuk şiş 200 TL, ızgara köfte 275 TL, şeftali kebabasın da 275 TL.

Kremalı mantarlı tavuğun fiyatı 245 liraya satılıyor. Diğer yemeklerin fiyatı ise şu şekilde:

Tavuk Şinitzel: 230 TL

Tavuk dolma: 245 TL

Çipura ızgara: 300 TL

Somon ızgara: 350 TL

Hamburger: 220 TL

Cheeseburger: 220 TL

Peynirli gözleme: 110 TL

Ispanaklı Gözleme: 110 TL

Avcı böreği: 140 TL

Kereviz çorbası ve Kremalı mantar çorbası: 90 TL

Balık çeşitlerinde de aynı manzara

Hürdeniz Lefkoşa’da ise balık çeşitleri Izgara levrek: 220 TL, Izgara çipura: 195 TL, Izgara kalamar: 260 TL, Hamsi tava: 185 TL