Kalp krizi şüphesi

Hüseyin ÇİÇEK

İskele’nin tanınan ve sevilen esnaflarından Salih Güder, 50 yaşında hayatını kaybetti. Güder’in önceki gün evinde olduğu bir sırada aniden rahatsızlandığı, ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldığı sırada yaşamını yitirdiği belirtildi.

Güder’in kalp krizi sonucu yaşamını yitirmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsiden sonra belli olacağı kaydedildi.

Ölümüyle sevenlerini yasa boğan bir çocuk babası Güder’in bugün İskele Camisi’nde kılınacak ikindi namazına müteakip İskele Mezarlığı’nda toprağa verileceği belirtildi.