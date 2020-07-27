Düzkaya işi zora soktu 4-0

Yer: Güzelyurt Üner Berkalp Stadı

Hakemler: Osman Özpaşa, Mehmet Ekşici, İsmail Egeli

Hamitköy: Emre Nalbant, Agit, Abdulbakar, Cemare, Daniel, Eray, Hasan (Cuma 87. Dk), İbrahim, Meri, Mustafa (Taner 66. Dk), Ömer (Hüseyin 82. Dk)

Düzkaya: Ali Duvarcı, Okan, Ahmet Can, Uğur (Furkan 67. Dk), Bekir (Erhan 67. Dk), Yunus, Salih (Amir 46. dk), Serhat (Önder 46. Dk), Augustin, Yannick (Mehmet Göreli 85. Dk), Keita

Goller: 17. Dk ve 57. Dk Eray 34. Dk Kone, 75. Dk Camara (Hamitköy)

K. Kart: 81. Dk Okan (Düzkaya)

K-Pet Süper Ligi play-out maçında Hamitköy ile Düzkaya Güzelyurt’ta karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 4-0 kazanan Hamitköy ligde kalma yolunda büyük yol kat ederken Düzkaya bu sonuçla Süper Lig’de kalmayı zora soktu.

4.dk: Gelişen Hamitköy atağında ceza alanı dışından Eray çok sert vurdu top üst kale direğinden dışarı gitti.

17.dk: Ceza alanı içinde derinlemesine atılan pasta topla buluşan Eray topu sağına çekti ve düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi 1-0.

33.dk: Hasan Akkuyu soldan ceza alanına girdi Serhat’ın müdahalesi ile yerde kaldı hakem Osman Özpaşa penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Kone skoru 2-0 yaptı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Hamitköy’ün 2-0 üstünlüğünde tamamlandı.

50. dakikada sağdan gelişen Hamitköy atağında Eray'ın içeriye kestiği topta Hasan Akkuyu'nun topuk vuruşunda kaleci Ali Duvarcı mutlak golü önledi.

58. dakikada Düzkaya savunmasının arkasına atılan topta Eray Vudalı, Binya'nın yanından hızlıca geçti, çok sert vurdu ve topu filelere gönderdi (3-0).

74.dakikada Ömer'in kullandığı frikik vuruşunda top barajdan sekti, dönen topu Camara ağlara gönderdi (4-0).

79. dakikada gelişen Hamitköy atağında Taner'in vuruşunu kaleci Ali Duvarcı 90'dan çıkardı.

81. dakikada Okan Kibar, rakibine yaptığı hareketten dolayı kırmızı kart gördü.

Karşılaşmanın geri kalan dakikalarında başka gol olmayınca Hamitköy Düzkaya karşısında 4-0 galip gelirken Düzkaya bu sonuçla Süper Lig’de kalma adına hayallerini zora soktu.