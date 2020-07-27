Sendikalardan grev tehdidi! Hükümet toplanıyor

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Sınır kapılarındaki çalışma noktalarında örgütlü sendikalar grev tehdidini masaya koydu, Bakanlar Kurulu acil olarak toplantıya giriyor

Sendikalardan grev tehdidi! Hükümet toplanıyor
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Limanlarda örgütlü 6 sendika Ercan Havalimanı'nda toplanarak hükümete çağrı yaptı ve ülkeye girişlerde PCR testi sonucu çıkana kadar karantina uygulama kararı alınmasını talep etti.
Karar alınmazsa bugün sınır kapılarından 13.00-24.00 saatleri arasında grev yapılacağı açıklandı.
Öte yandan saat 12.30’da Bakanlar Kurulu’nun toplanacağı duyuruldu. Kurulun gündeminde eylemlerin de olacağı kaydedildi

Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2020, 11:31
Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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