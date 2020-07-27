Sıcaklık 42 dereceye kadar çıkacak

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Hava sıcaklığı iyice kendini hissettirmeye başladı. Bu hafta sıcaklık 42 dereceye kadar çıkacak

Sıcaklık 42 dereceye kadar çıkacak
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Hava sıcaklığının önümüzdeki günlerde iç kesimlerde 42, sahillerde ise 37 dereceye kadar çıkması bekleniyor.
Meteoroloji Dairesi’nin 28 Temmuz ile 3 Ağustos tarihlerini kapsayan raporuna göre bu sürede ülke, genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalacak.
Rapora göre hava hafta boyunca az bulutlu açık olacak; rüzgar ise genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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