Akıncı küfür ve tehditleri şikayet etti

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu açıklama yaptı. Burcu, Cumhurbaşkanlığı’nın, yürürlüğe giren Bilişim Suçları Yasası kapsamında bugüne kadar iki konuda yasanın gereği için Polis Genel Müdürlüğü ile Başsavcılığa gerekli bildirimleri yaptığını kaydetti.

Burcu, “Bunlardan ilki, Cumhurbaşkanımıza yönelik ölüm tehditlerini de aşarak doğrudan infaz yöntemi öneren bir şahsın sosyal medyadaki paylaşımıdır. Anımsanacağı gibi kimliği belli söz konusu şahıs, bir sosyal medya platformunda “Kolayı var. Yollayın iki tane görevli Akıncı bir kazaya kurban gitsin” ifadesini kullanmıştı. İkincisi ise doğrudan Cumhurbaşkanımız Mustafa Akıncı’ya yönelik ağır hakaret ve galiz küfürlerden oluşan bir videoya ilişkindir. Her iki konunun da düşünce ve ifade özgürlüğü ile uzaktan yakından bir ilgisi olmadığı son derece açıktır” dedi.

Burcu, “Düşünce ve ifade özgürlüğü içinde değerlendirilmesi mümkün olmayan iki yayına ilişkin başvuru da Sayın Cumhurbaşkanımızın demokratik ve özgürlükçü fikir ikliminin korunmasına yönelik bu genel anlayışının bir yansımasıdır” dedi.