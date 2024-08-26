Kalplerde yaşayacak

Geçtiğimiz Aralık ayında Burkitt-Lenfoma tanısı konulan Mehmet Dursun (51) Türkiye’de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Hastalık tanısı konulduktan sonra verdiği yaşam mücadelesiyle örnek olan ve tedavisi için “Yaşam Destekçileri Kampanyası” yürütülen Mehmet Dursun dün sabah hayata veda ettiği belirtildi.

BRTK Selvilitepe Verici Merkezi'nde teknisyen olarak görev yapan, İskeleli ve çevresinde çok sevilen biri olan Dursun'un vefatı sevenlerini üzdü.

Acı haberin duyurulmasının ardından sosyal medyada çok sayıda kişi üzüntüsünü paylaştı.

Tatar ve Üstel mesaj yayımladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mehmet Dursun’un vefatı nedeniyle mesaj yayımladı

Tatar mesajında, “Değerli kardeşimiz Mehmet Dursun'un Hakk'a yürüyüşünü büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Mücadeleci ve inançlı kişiliğiyle son anına kadar umudunu yitirmedi. Kendisini hep özleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Başbakan Ünal Üstel de Dursun'un vefatı nedeniyle sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, duyduğu üzüntüyü ifade etti.

Büyükelçi Serim: Cenazesinin getirilmesi için destek olacağız

Mehmet Dursun’un vefatı nedeniyle açıklama yapan Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, "Dursun’un vefat ettiğini üzüntüyle öğrendim. Merhumun cenazesinin en kısa sürede KKTC’ye getirilmesi için tüm imkanlarımızla destek olacağız. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

“Mesai arkadaşımızı kaybettik”

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) Müdürü Meryem Özkurt, BRT’ye uzun yıllar emek veren Mehmet Dursun’un vefatı dolayısıyla mesaj yayımladı.

“Biz ülke için değerli ve çok sevilen bir kişinin yanı sıra mesai arkadaşımızı kaybettik” diyen Özkunt, Dursun’un hep güzel anılarla anımsanacağını kaydetti.



