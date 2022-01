Kamuda en düşük maaş 8 bin liranın üzerine çıktı

Suna ERDEN

Asgari ücreti aylık brüt 7 bin liraya çıkaran hükümetin, yüzde 37,26 oranındaki enflasyon rakamını ekleyerek, kamudaki maaşları da yeniden düzenlediği bildirildi. Buna göre ortaokul mezunu en düşük maaşlı kamu görevlisi Ocak sonunda 8 bin liranın üzerinde maaş alacak.

Diyalog’un elde ettiği bilgilere göre; yeni maaş çizelgesinde en düşük müsteşar maaşı 31 bin 659, en yüksek ise 39 bin 290 TL olarak belirlendi. Yeni ayarlamaya göre lise mezunu bir kamu çalışanı ayda en az 9 bin TL maaş olacak. Hizmet yılına göre maaşı 15 bin liraya kadar çıkacak.

En düşük işçi ücreti 8 bini aşıyor

Hayat pahalılığı eklenerek hazırlanan yeni ücretlere göre; kamu çalışanlarının alacakları brüt maaşlar şu şekilde;

Ortaokul öğrenimli hizmet sınıfında olan kamu çalışanlarının maaşları hizmet yılına, baremine ve derecesine göre farklılık gösteriyor. Şoför, odacı, işçi gibi çalışan kesimi oluşturan ortaokul öğrenimli hizmet sınıfında en düşüş maaşlar 8 bin 340 TL ile 13 bin 649 TL arasında değişiyor.

Ortaokul öğrenimli hizmet sınıfında en yüksek maaşların ise 10 bin 668 TL ile 17 bin 526 TL arasında olduğu görülüyor.

Lise mezunu en düşük 9 bin en yüksek 20 bin lira alacak

Orta öğrenimli (lise mezunu) kamu çalışanlarının maaşlarına bakıldığında ise yine hizmet yılı, derece ve baremine göre en düşük 9 bin 116, en yüksek 15 bin 477 TL olarak düzenlendi. Teknisyen, katip gibi meslek gruplarını kapsayan lise mezunu kamu çalışanlarının alacağı en yüksek maaş ise 11 bin 797 ile 20 bin 652 TL arasında değişiyor.

Üniversite mezunları daha avantajlı

Yüksek öğrenimli (üniversite) hizmet sınıfı kapsamında ise en düşüş maaşlar 10 bin 130 ile 16 bin 548 olarak düzenlendi. Kıdemli çalışanlar ise baremine ve derecesine göre 14 bin 612 ile 22 bin 510 TL ücret alacak.

En düşük doktor ücreti 21 bin lira

Tabiplik hizmet sınıfında en düşük maaşlar 21 bin 75 TL ile 25 bin 859 TL arasında değişirken, hizmet yılı, baremine ve derecesine göre en yüksek maaşlar 27 bin 608 ile 33 bin 112 TL arasında değişiyor.

Aslan payı müsteşarların

Kamu dairelerinde çalışan şube amirlerinin en düşüş maaşı barem, hizmet yılı ve derecesine göre 17 bin 861 TL olurken, en yüksek ücret 23 bin 806 olarak belirlendi.

Müdür muavinlerinin ise en düşük maaşı 18 bin 624 olarak kayda geçti. En yüksek müdür muavini maaşı ise 24 bin 974 olarak düzenlendi.

Uzman Müdür Muavinlerinin en düşüş maaşı 21 bin 75 TL olarak belirlenirken, kıdemlilerin alacağı ücret en yüksek 27 bin 808 TL’ye çıktı.

Müdürlerin başlangıç maaşı da 25 bin 663 TL olurken, en yüksek ücret 32 bin 749 olarak belirlendi.

Müsteşarların maaşları ise en düşük 31 bin 659, en yüksek 39 bin 290 TL oldu.

Atan: Normal bir artış

Yüzde 37, 26 oranında hayat pahalılığının eklenmesiyle belirlenen artışı Diyalog’a değerlendiren Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) Başkanı Metin Atan, “Bu artış gerekli ve normal” derken, Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen) Başkanı Akın Manga da çalışanların bir nebze olsun rahatlayacağını söyledi.

Kamu-Sen Başkanı Atan, 2021 yılı Aralık ayında enflasyon oranının yüzde 15, 5 olarak açıklandığını hatırlattı. Atan, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Tüm temel ihtiyaçlar; tüp, süt, akaryakıt, et, tavuk, balık, ekmek aklınıza ne geliyorsa her şeyin fiyatı oldukça arttı. Yaşanan hayat pahalılığı yüzde 37,26 oranında maaşlara yansıtıldı. Bu artış normal bir artış oldu. Gerçi artışlar nedeniyle Maliyeye 4 buçuk milyon TL bir ek para akışı gerekecek ama hayat pahalılığını ortaya çıkaran ne kamu ne de özel sektör çalışanlarıdır. Madem iğneden ipliğe her şeye zam geldi, hayat çok pahalı oldu o zaman maaşların da artması elzem oldu. Zam yapanlar maaş artışını da düşünmelidir.”

Manga: Bir nebze olsun rahatlama olacak

Memur-Sen Başkanı Manga da hayat pahalılığı karşısında maaşların erdiğini ifade ederek, şunları söyledi:

“Dövizin yükselişi ve temel gıda ihtiyaçlarının fiyatlarının artması çalışanların alım gücünü düşürdü. Yapılan bu artış belki tam anlamıyla çalışanların alım gücünü karşılamayacak ama bir benze olsun rahatlatacaktır. Bana göre bundan sonra atılması gereken en önemli adım temel gıda maddelerinin fiyatlarının tekrardan gözden geçirilmesidir. Eğer fiyatlar bir nebze olsun aşağı çekilirse herkes rahat nefes alacaktır.”

