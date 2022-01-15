DP’nin reçete hazır

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, hükümete gelmeleri durumunda, vergi ve fon indirimi yapacaklarını söyledi.

Verilen bilgiye göre, Ataoğlu ve bazı DP milletvekili adayları Lefkoşa Taşkınköy bölgesinde ziyaretler yaptı.

Ataoğlu esnafla yaptığı sohbetlerde, pandemi dolayısıyla daralan ekonominin yeniden canlanması için önemli açılımlar ortaya koyacaklarını belirterek, “Fiyatların düşürülmesi için vergi ve fon indirimleri gündemimizdedir. Halkımızın da alım gücünü arttırarak, pandeminin yarattığı ve birçok gelişmiş ülkenin de içinde bulunduğu ekonomik daralmanın üstesinden geleceğiz” dedi.

Ataoğlu, asgari ücrete yapılan artışla birlikte çarşının yüzünün de güleceğine inandığını ifade etti.

Kapıların geçiş kapasitesi artacak

Ataoğlu, turistlerin de Kuzey Kıbrıs’a gelmelerini kolaylaştırmak, sınır kapılarında yaşanan yoğunluğun önüne geçmek amacıyla, sınır kapılarındaki geçiş kapasitenin arttırılacağını söyledi. Güney Kıbrıs’ın esnaf için önemli bir pazar haline geldiğini belirten Ataoğlu, sınır kapılarında uygulamaya koyacakları hızlı antijen testleri ile de geçişlerin arttırılması ve kolaylaştırılmasının sağlanacağını belirtti.

“Gençlerimize güveniyoruz”

Ataoğlu, “Ülkenin içinde bulunduğu, özellikle sağlık ve ekonomi alanlarındaki zor süreci aşabilmenin en büyük motivasyonunun devlete inanmak ve güvenmek olduğunu” söyledi.

Açıklamaya göre Ataoğlu, beraberindeki heyetle birlikte Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği’ni ziyaret ederek, Dernek Başkanı Kazım And ve bazı dernek üyeleri ile bir araya geldi.

Ataoğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin öneminin “iyi anlaşılması” gerektiğini, özellikle gençlerin geçmişi iyi bilerek, geleceğe adım atmaları gerektiğini belirterek, “Gençlerimize güveniyoruz. Onlar, geçmişini bilen, geleceğe güvenle yürüyen Kıbrıs Türk gençleridir” dedi.