Kalçasına saplamış

Lefkoşa’da sabaha karşı kız meselesi yüzünden çıkan kavgada Kadir Mert Aydın’ı kolundan ve göğsünden, Ahmet Kesim Esmer’i de birkaç kez kalçasından bıçakladığı iddia edilen Yavuz Can Balaban dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada soruşturmanın tamamlandığı belirtilerek, teminat talep edildi.

Mahkeme zanlıyı 20 bin TL nakit teminat yatırması ve 200 bin liralık kefalet senediyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktı.

Duruşmada iddiaları aktaran polis, olayın 10 Ocak 2022 tarihinde saat 04.00 sıralarında Lefkoşa'da meydana geldiğini söyledi.

Polis, Yavuz Can Balaban’ın kız meselesi yüzünden tartıştığı Kadir Mert Aydın’ı kolundan ve göğsünden bıçakladığını açıkladı. Polis, zanlının 16 santimlik bıçağı Ahmet Kesim Esmer’in kalçasına birkaç kez sapladığını açıkladı. Polis, Kadir Mert Aydın ve Ahmet Kesim Esmer’in, YDÜ Hastanesinde müşahede altına alındığını, ancak hayati tehlikeleri bulunmadığını söyledi. Polis, olayda kullanılan bıçağın emare olarak alındığını ve Yavuz Can Balaban’ın tutuklandığını anlattı. Zanlının mahkemeye çıkarılarak, hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını ifade eden polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, 20 bin TL nakit teminat yatırması, bir kefilin 200 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması şartlarıyla zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.