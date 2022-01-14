Tüm zarar karşılandı

Lefkoşa-Gazimağusa anayolu üzerinde bulunan torna atölyesinin avlusundan 241 bin 250 liralık iş aleti çaldıkları iddia edilen Boran Aras ile Orhan Aras, 12 gün sonra tespit edilerek tutuklandı. Kardeş olan iki zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlıların iş yeri sahibinin tüm zararını karşıladığı, şikâyetin geri çekildiği açıklandı. Soruşturmayı yapan polis, zanlıların 1 Ocak 2022 tarihinde Lefkoşa-Gazimağusa anayolu üzerinde bulunan İbrahim Arpaz'a ait torna atölyesinin avlusunda muhafaza ettiği şanzımanları, şanzıman dişlilerini, helezon bilyelerini ve telleme aletine ait şanzımanı çaldıklarını söyledi.

Polis memuru, zanlıların çaldığı iş aletlerinin toplam değerinin 241 bin 250 TL olduğunu belirtti.

Polis, şikâyet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında çevre kamera görüntülerinin incelemeye alındığını; Boran Aras’ın 10 Ocak 2022, Orhan Aras’ın 11 Ocak 2022 tarihinde tespit edilerek tutuklandığını belirtti.

Polis, şanzıman, şanzıman dişlileri ve helezon şanzımanının, ayrıca olayda kullanılan GG 247 plakalı aracın tespit edilerek emare olarak alındığını söyledi.

Çalınan malzemelerin bir kısmının tespit edilemediğini ancak zanlıların iş yeri sahibinin zararının tümünü karşıladığını belirten polis, meselede şikâyetçi olmadığını anlattı.

Polis, zanlıların ülkede çalışma izinli olarak bulunduklarını belirterek, teminata bağlanmalarını talep etti.

Mahkeme zanlıların 2’er bin TL nakit teminat yatırmaları, birer kefilin 100 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.