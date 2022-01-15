Daima kalplerde

Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün ölümünün 38’inci yıl dönümü dolayısıyla Hamitköy Dr. Fazıl Küçük İlkokulu’nda Dr. Fazıl Küçük’ü anma töreni düzenlendi.

Törende, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ve Dr. Fazıl Küçük Vakfı iş birliğinde, okul avlusuna konulan Dr. Küçük büstünün açılışı da yapıldı.

Saat 08.30’da başlayan törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Dr. Fazıl Küçük’ün oğlu ve Dr. Fazıl Küçük Vakfı Başkanı Mehmet Küçük, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı bürokratları, okul öğretmenleri ve öğrencileri katıldı.

Tören programı kapsamında, bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından, okul öğrencileri Dr. Fazıl Küçük’ün hayatını anlatan konuşma yaptı ve şiirler okudu. Ardından sırasıyla, Okul Müdürü Selen Koçero Azizoğlu, Vakıf Başkanı Küçük, Bakan Amcaoğlu ve Cumhurbaşkanı Tatar konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından, tüm davetlilerin katılımıyla büst açılışı gerçekleştirildi ve büste çelenk konuldu.

Bugün, Anıttepe’de anılacak

Öte yandan Milli Günleri Kutlama Komitesi’nden yapılan açıklamaya göre, Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün 38’inci ölüm yıl dönümü nedeniyle bugün anma töreni düzenlenecek. Anıttepe’de Dr. Fazıl Küçük Anıtı’ndaki tören 10.26’da başlayacak.

Törende, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Dr. Fazıl Küçük’ün ailesi tarafından çelenklerin anıta sunulmasından sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilerek yarıya indirilecek.

Kimler mesaj yayınladı?

Kıbrıs Türk halkının Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün ölüm yıl dönümü nedeniyle; Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Başbakan Faiz Sucuoğlu, Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Hür-İş ve Kamu-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, TMT Mücahitler Derneği birer mesaj yayınladı.