‘Lâle Tarlası’  beğeni topladı

Uzun yıllar orta ve lise dereceli okullarımızda Piyano Müzik Öğretmeni olarak eğitimsel hizmet veren Lâle Atamtürk'ün ilk beste çalışmaları paylaşıldığı dijital platformlarda binlerce izleyiciye ulaştı.

Bu albümü ile Kıbrıs Türk Mmüzik tarihinde bir ilke de imza atan Piyano Eğitmeni ve Besteci Atamtürk, henüz ilk albümünde sekiz farklı yorumcuyla çalışan ilk besteci oldu.

Bülent Fevzioğlu’nun söz yazarı olduğu albümdeki eserlerin düzenlemesi Nazım Ced, stüdyo kayıtları Kâzım Özalp, eser yorumları ise ünlü solistlerinden Muhittin Yangın, Arif Edizer, Bahar Gökhan, Buğra Koççat, Sidar Karakuş, Oral Timer, Belgin Ceylangüden tarafından yapıldı.

Albümdeki iki eserin sözleri ise Lâle Atamtürk ve kızı İpek Akol’a ait.

Mustafa Kemal Çelik tarafından çekilen ilk klip, Muhittin Yangın tarafından seslendirilen ‘‘Hoşgeldin Canım Benim’’ adlı eser oldu ve paylaşımından kısa bir süre sonra 50 bin izleyiciye ulaştı.

On binlerce kişiye ulaştı

Ömer Evre tarafından çekilen ikinci ve üçüncü klip ise ülkemizin önemli kadın sanatçılarından Bahar Gökhan’ın yorumladığı, Burhan Canbaz'ın da şiir yorumuyla renk kattığı ve albüme adını veren ‘Lâle Tarlası’ isimli şarkı oldu. Bu şarkı da paylaşımından 72 saat sonra on bin izleyiciye ve dinleyiciye ulaşması ile dikkat çekti.

Besteci Atamtürk, ilk albümünde, kolektif bir çalışmanın ürünü olarak çok değerli isimlerle birlikte çalışmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu ve tüm gönül dostlarına yürekten teşekkür ettiğini söylerken, paylaşıma hazırlanan üçüncü klibin de yine çok değerli bir sanatçı Arif Edizer’in yorumundaki ‘‘Kalbimin Vivaldisi" isimli bestesine dikkat çekti.

İpek Akol ise annesinin bestelerinden oluşan her üç klipte de konu mankeni olarak yer aldı.