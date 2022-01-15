Bir hayal gerçekleşti

Kıbrıs Vakıflar İdaresi ve vatandaş desteğiyle inşa edilen KKTC Engelliler Dayanışma Derneği Merkezi, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da katıldığı törenle açıldı. Merkez, Lefkoşa Küçük Kaymaklı’da bin 750 metrekarelik alana inşa edildi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar törende yaptığı konuşmada, yapılanın toplumsal birlikteliğe çok güzel bir örnek olduğunu kaydederek, KKTC Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Suay’ın olağanüstü gayreti sonucu gerçekleştiğini anlattı.

Ömer Suay’ı bu bağlamda tebrik eden Cumhurbaşkanı Tatar, projeye katkı koyan tüm paydaşlara da teşekkür etti.

KKTC Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Suay da konuşmasında, bugünün hem kendisi, hem camia, hem de ülke için özel ve kıymetli olduğunu dile getirdi.

“Bugün, hayallerin gerçeğe nasıl dönüştüğüne hep birlikte şahit oluyoruz” diyen Suay, bu merkezin kurulmasının kendisinin 8 yıl önce kurduğu bir hayal olduğunu belirtti.

Bu hayalin gerçek olması için destek vererek, arazi sağlayan Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin katkısının çok önemli olduğunu vurgulayan Suay, tüm süreçte sağlanan destek için teşekkür etti.

Benter: İnsanların en değerlisi…

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter de etkinlikte yaptığı konuşmada, Türklerin ve Müslümanların binlerce yıllık tarih, gelenek ve kültüründe insana faydalı olmaya verilen değere işaret etti.

Vakıflar İdaresi’nin sloganının da, “İnsanların en değerlisi, insanları seven ve onlara faydalı olandır” olduğunu belirten Benter KKTC Engelliler Dayanışma Derneği’nin de bu geleneği yaşattığına dikkat çekti.

Konuşmaların ardından binanın açılışı gerçekleştirildi.