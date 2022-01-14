Kiralık aracı da kaçırdı

Suna ERDEN

Lefkoşa’da park halindeki araçtan para, bir iş yerinden de araç çalan üniversite öğrencisi Mohammad Seifi önceki gün tespit edilerek, gözaltına alındı. Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Zanlının ilk önce park halindeki araçtan içeresinde 7 bin sterlin ile 755 TL olan çantayı, bir hafta sonra ise bir iş yerinden kiralık araç çaldığı açıklandı.

Kiralık araçta bulunan takip istemi sayesinde zanlının izinin sürüldüğü ve kaldığı yurtta tespit edilerek yakalandığı açıklandı.

Zanlının kaldığı odada çaldığı paralar ile araç anahtarının bulunduğu belirtildi.

Park halindeki aracı soydu

Soruşturmayı yürüten polis, zanlının 30 Aralık 2021 tarihinde saat 22.30 sıralarında Lefkoşa'da H.K. isimli şahsa ait park halindeki araçtan içerisinde 7 bin Sterlin, 755 TL ve pasaport bulunan çantayı çaldığını söyledi.

Polis memuru, zanlının 6 Ocak 2022 tarihinde saat 01.30 sıralarında ise Lefkoşa'da Şht. Tekin Yurdabak Caddesi’nde faaliyet gösteren İ.E.’ye ait iş yerine girdiğini ve kiralık aracın anahtarını çaldığını belirtti. Polis, zanlının çaldığı anahtarla iş yerini önündeki kiralık aracı aldığını açıkladı.

Polis, 7 Ocak tarihinde yapılan şikâyet üzerine soruşturma başlatıldığını; çalınan aracın takip sisteminin incelendiğini ifade etti.

Polis, takip sonucu aracın zanlının kalmakta olduğu öğrenci yurdunun karşı kısmında bulunan toprak park yerinde kilitli bir vaziyette tespit edildiğini belirtti.

Boş çantayı yola attı

Polis memuru, zanlının 30 Aralık’ta çaldığı çantanın ve pasaportun da Sht. İlmiye Şakir Sokak üzerinde yol kenarında atılı vaziyette tespit edilerek emare olarak zapt edildiğini anlattı.

Polis, emarelerin bulunduğu bölgelerdeki kamera kayıtlarını incelediklerini, Mohammad Seifi’nin çantayı yol kenarına atarken tespit edildiğini söyledi.

Polis, 12 Ocak’ta zanlının kaldığı yurttaki odasında arama yapıldığını, 755 TL ile 4 bin 130 Sterlin ve çaldığı araç anahtarının bulunduğunu açıkladı.

Polis memuru, aranan emareler, incelenmesi gereken kamera görüntüleri ve temin edilmesi gereken ifadeler olduğunu belirterek, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2022, 11:12