Tuzağa düştü

Hüseyin ÇİÇEK

İskele’de bir akaryakıt istasyonuna, farklı tarihlerde, 10 tane 100 dolarlık sahde banknot vererek akaryakıt alan İsmet Hüryol, dün tutuklama talebi ile mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemeye meseleyi aktaran polis memuru, zanlının Ağustos 2020 - 19.10.2020 tarihleri arasında, tasarrufunda bulundurduğu LB63065053R, LB63065000R, LB63095009R ve LB55095050R seri numaralarını içeren toplam 10 adet sahte ABD Doları nakit paraları değişik tarihlerde İskele Boğaz’da faaliyet gösteren bir akaryakıt istasyonundan almış olduğu akaryakıta karşılık söz konusu iş yerine vermek suretiyle tedavüle sürdüğünü söyledi. Soruşturmanın yeni başladığını bildiren polis, mahkemeden süre talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Cantaş, zanlının, 3 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.

Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2020, 11:53