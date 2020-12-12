Şuuru kapalı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da geçtiğimiz çarşamba sabahı, yaya geçidi üzerinde Dilay Gamalı isimli öğrenciye çarparak ağır yaralanmasına neden olan otobüs şoförü Ferdi Özoğul dün ek tutukluluk istemi ile yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı. Polis, Dilay Gamalı’nın şuurunun kapalı olduğunu ve hayati tehlikesinin sürdüğünü açıkladı.

Mahkemeye olayın olgularını aktaran polis memuru Salih Demirci, 9 Aralık 2020 tarihinde, saat 07.30 sıralarında, zanlının yönetimindeki TJD 190 plakalı otobüs ile seyrettiği esnada Namık Kemal Lisesi önünde, dikkatsizliği sonucu yaya geçidinde, yolun solundan sağına geçmeye çalışan 15 yaşındaki Dilek Gamalı’ya çarparak ağır yaralanmasına neden olduğunu söyledi. Kaza sonucu Dilek Gamalı’nın beyin kanaması ve kafatası çatlağı teşhisi ile Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde Nöroloji servisinde tedavi altına alındığını bildiren Demirci, yaralının hayati tehlikesinin sürdüğünü ve bilincinin kapalı olduğunu ifade etti. Demirci, mahkemeden ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının, 3 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.