‘Kandırıldık’

Ömer KADİROĞLU

Bakanlar Kurulu’nun, yurt dışından kemiksiz et ve donmuş kıyma ithaline izin vermesi, hayvan üreticilerinin ardından kasapları da ayağa kaldırdı. Tarım Bakanlığı önünde toplanan kasaplar ‘taze ithal et getirilecek’ denilerek, kandırıldıklarını söyledi. Kasaplar, et satışlarının iyi gitmediğini belirterek, işlerin kötü olduğunu belirtti.

Diyalog muhabirinin görüşlerine başvurduğu vatandaşlar ise, dıştan donmuş kıyma veya et ithaline sıcak bakmadıklarını söyledi.

“Hangi şartlarda, hangi ülkeden getirileceğini ve ne şekilde muhafaza edileceğini bilmediğimiz eti de kıymayı da almayız” diyen vatandaşların önemli bir kısmı ihtiyacını güneyden karşıladığını ifade etti.



Bakanlığa siyah çelenk bırakıldı

Kıbrıs Türk Kasaplar Birliği, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’nın (KTEZO) desteğiyle dün Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Başbakanlık önünde eylem yaptı. Eylemciler araçlara, “Ne Hayvan Alabiliyoruz, Ne De Satabiliyoruz”, “Oyunların Sonu Gelmedi Mi?”, “Pahalılığın Nedeni Esnaf Mı?”, “Mesleğimizi Korumak Boynumuzun Borcu”, “Kimsenin Bizi Batırmaya Ne Hakkı Ne De Yetkisi Var” yazılı pankartlar astı.

KTEZO önünde buluşan kasaplar, araçlarla konvoy halinde Tarım Bakanlığı önüne giderek siyah çelenk bıraktı; ardından Başbakanlık önünde toplandı. Eylemcilerden bir heyet Başbakanlık’ta Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş ve Başbakanlık Müsteşarı Durali Güçlüsoy ile yaklaşık iki saat süren bir görüşme yaptı.

Görüşme sonrasında basına konuşan Bakan Çavuş, Kasaplar Birliği’nin taleplerini hükümete götüreceklerini belirterek, sürdürülebilirliği de ortaya koyup değerlendirme yapacaklarını kaydetti. Çavuş, çalışma sonrası alınacak kararları Kasaplar Birliği’ne ileteceklerini söyledi.

Şenkaya: Taze ithal et kontrollü bir şekilde açılmalı

Kıbrıs Türk Kasaplar Birliği Başkanı Raşit Şenkaya eylemde yaptığı konuşmada, bugüne kadar “zararlarına olmasına” rağmen narh kararına uyduklarını ve primlerini alamadıklarını savunarak, 250 TL’ye sabitlenen canlı kuzuyu da zaman zaman bulmakta zorlandıklarını kaydetti.

Şenkaya, getirilecek olan etin vatandaşın ucuz ete erişmesine yardımcı olmayacağını belirtti.

Çavuş: Halk denetim bekliyor

Bakan Çavuş ise, halkın beklediği en önemli konulardan birinin denetim olduğunu belirterek, göreve geldikleri günden itibaren hijyen açısından Veteriner Dairesi’nin aylık ortalama 240 denetim yaptığını söyledi. Çavuş, Tarım Dairesi ile birlikte yaptıkları denetimlerin 170’ten 320’lere ulaştığını kaydetti.

Vatandaşlar ne dedi..?

Sami Tamson

“Hükümet donmuş et ve kıyma ithalini serbest bıraktı. Bu çok doğru bir karar değil çünkü bunu kontrol edebileceklerini düşünmüyorum. Sağlıklı olursa iyi bir karar ancak bu işi becerebileceklerine çok da inancım yoktur. İthal et piyasayı biraz ucuzlatır ancak içinde ne olduğunu bilmediğim kıyma veya eti evime almam.”

Ali Damdelen

“Ben evime donmuş bir kıyma veya donmuş eti evime almam. Kendi kasaplarımdan veya güneyden gider etimi taze olarak alırım. Doğru şekilde paketlenip dondurularak satılması gerekiyor ancak bize ne koşullarda ulaştığını gözetleyebileceğimiz bir sistem ülkemizde yok. Donmuş özellikle et ve tavuk ürünleri çözülüp tekrar donduğunda insanı zehirleyebilir. Bu nedenle güvenmediğim için almam.”

Hüseyin Karaöz

“Hükümetin donmuş et ve kıyma ithalini iyi bir karar olarak değerlendiriyorum çünkü vatandaş uygun fiyata et yiyebilecek. Genelde insanlar gidip Güney Kıbrıs’tan et alıyor, ben de fiyatlar daha uygun diye oradan alıyorum. Donmuş ithal et ürünlerini tüketirim.”

Yusuf Göğsüaçık

“Ucuz olsa da ithal et tüketmeyi tercih etmem. Buradaki kasaplardan taze alıp tüketmeyi tercih ederim. Devlet eğer iyi denetlerse gelecek olan etler güvenilir olur ancak ben buradaki devlet sisteminin iyi bir performans göstereceğini düşünmüyorum o nedenle güvenmiyorum.”

Mehmet Hamurcu

“İthal et gelirse ve piyasadaki etlerden ucuz dahi olsa alıp tüketmem çünkü sağlıksız olma ihtimalinden dolayı güvenmiyorum. Denetleme iyi yapılsa elbette ki tüketilebilir ancak hükümetin bunu başarabileceğini düşünmüyorum.”

Mehmet Mıstıkı

“Hükümet donmuş et ve kıyma ithalini serbest bıraktı ancak ben daha çok ülkedeki hayvancının desteklenip buradaki hayvan fiyatlarının ucuzlatılmasından yanayım. İthal et geldiği zaman piyasada bir ucuzlama olabilir ancak yine de insan tüketirken endişe duyar. İthal et gelse ve buradaki etten daha ucuz olsa bile tüketmem. Çünkü sürekli elektrik kesintileri oluyor ve donmuş ürünler zarar görüyor. Böyle bir riski almam.”

Bozar Ekici

“ Gelecek olan piyasadaki etten ucuz olacaktır ancak ben ucuz dahi olsa güvenmediğim için ithal et tüketmezdim. Ben buradaki etleri tüketmeyi ve eti kasaptan almayı tercih ederim. Ülkede sürekli elektrik kesintileri yaşanıyor bu nedenle de ben bu etlere pek fazla güvenemiyorum.”

Sinem Mani

“Gelecek olan etlerin iyi denetlenirse olumlu bir adım olduğunu söyleyebilirim ancak inşallah bu gelecek olan etleri denetlerler. Ben burada üretilen donmuş kıymaları veya etleri kullanıyorum ancak bunu bildiğim markaları tercih ederek yapıyorum. Gelecek olan etlerden veya kıymalardan alır mıyım pek emin olamıyorum.”