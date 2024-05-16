Zehirden kazanıyor

Lefkoşa’nın Hamitköy bölgesinde bir evde uyuşturucu satışı yapıldığına dair ihbar üzerine operasyon düzenleyen narkotik ekipleri, 25 gram uyuşturucu madde ele geçirirken, Nijerya uyruklu iki kişiyi tutukladı.

Tutuklanan zanlılar dün mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada uyuşturucu sattığı iddia edilen Mohammed Fofanah’ın operasyon esnasında balkondan atlayarak kaçtığı ancak kısa sürede bir apartmanın çatısında gizlenmiş bir vaziyette tespit edildiği belirtildi. Fofanah’ın, 13 Mayıs’ta bir şahıstan 200 sterline 35 gram uyuşturucu aldığı, 14 Mayıs’tan 7 gramını satarak, 500 dolar aldığı açıklandı.

Soruşturmayı yürüten polis, 13-14 Mayıs 2024 tarihleri arasında zanlı Mohammed Fofanah’ın ikametgahında uyuşturucu olduğuna ve satışını yaptığına dair bilgi aldıklarını belirtti.

Polis, 14 Mayıs’ta zanlının Hamitköy’deki ikametgahına gidildiğini, kapının çalındığını ancak açılmayınca makul kuvvet kullanarak, içeri girdiklerini söyledi.

Polis, zanlının birinci kattan balkondan atlayıp, kaçtığını ve evde yaptıkları aramada yaklaşık 25 gram ağırlığında hintkeneviri ile uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 500 ABD dolarının bulunup, emare alındığını anlattı.

Polis, operasyon esnasında evde bulunan zanlı J.R.’nin soruşturma amaçlı tutuklandığını belirtti.

Polis memuru, kaçan zanlının kısa süre sonra Hamitköy’deki bir apartmanın çatı katında tespit edildiğini ve şortunun cebinde yaklaşık bir gram uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi.

Zanlının uyuşturucuyu aranan bir şahıstan 13 Mayıs’ta 35 gram olarak 200 sterline aldığını ve 7 gramını iki kişiye 500 dolara sattığını tespit ettiklerini belirtti.

Polis, zanlı J.R.’nin Gönyeli’deki evinde yapılan aramada kanunsuz herhangi bir şey bulunmadığını söyledi.

Ele geçirilen maddenin analize gönderileceğini kaydeden polis, zanlıların 2 gün tutuklu kalmalarını talep etti.

“Kız arkadaşıyım, suçum yok”

Polisin ardından söz alan J.R. Mohammed Fofanah’ın kız arkadaşı olduğunu, suçla hiçbir bağının bulunmadığını söyledi.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.