AKPA’ya rapor sunacak

Yılmaz YAKAR

Avrupa Konseyi Maraş Raportörü Piero Fassino, Maraş’ta 50 yılın sonunda bir çözüme ulaşılması gerektiğini düşündüğünü söyledi.

Fassino, Birleşmiş Milletler’in de yardımıyla Maraş’ın yeniden canlı bir şehir olması için uğraş vermek gerektiğini kaydetti.

Halkın şehri olduğunu belirttiği Maraş’ın bugünkü halinin içler acısı olduğunu kaydeden Fassino, “Artık hayalet şehir olmaktan çıkması gerekir” dedi.

Ay sonunda Avrupa Konseyi’ne Maraş’la ilgili bir rapor sunacak olan Piero Fassino Cumhuriyet Meclisi’ni Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi’nde ( AKPA) temsil eden milletvekilleri Oğuzhan Hasipoğlu, Armağan Candan ve Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay’ın eşliğinde Maraş’ı ziyaret etti.

Ziyaret sırasında basına kısa açıklama yapan Fassino, Maraş’la ilgili çözümün BM’nin önerilerinin uygulanmasıyla gerçekleşebileceğine inandığını, diğer yandan ilgili tarafların da anlaşması gerektiğini söyledi.

Fassionu bu ayın sonunda Maraş’ın son durumu hakkında rapor sunacağını raporda önerilerinin de yer alacağını söyledi.

Fassino raporunu hangi plan çerçevesinde sunacağının sorulması üzerine, Kıbrıs’ta her iki tarafla gerçekleştirdiği temasları çerçevesinde bir rapor hazırlayacağını ifade etti.

Milletvekili Armağan Candan Fassino’nun ikinci kez adaya geldiğini belirterek, 3 yıl önce AKPA’da gündeme gelen Maraş’a ilişkin çalışmayı yürüten raportör olduğunu, haziran ayında rapora ilişkin çalışmanın hazırlanması ve AKPA Genel Kurulu’na sunularak onaylanmasının beklendiğini söyledi.

Önemli bir süreç yaşanıyor

Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu da İtalyan Milletvekili Fassino’nun ikinci kez, sorumlu olduğu Maraş’la ilgili raporunu hazırlamak için Kıbrıs’a geldiğini, belirterek, Fassino’nun ay sonu Oslo’da raporunu Komitenin onayına sunacağını, önemli bir süreç yaşandığını kaydetti.

Hasipoğlu, “Artık bizim Maraş’ı kapalı kelimesinden çıkararak tüm adanın menfaatine olacak şekilde hayata kazandırmamız gerekmektedir. Hem siyasi hem hukuki yönden BM Güvenlik Kurulu kararını ihlal etmediğimizi ifade etmek istiyoruz. Kıbrıs Türk tarafı olarak bu konudaki görüşlerimizi 15 günlük sürede yazılı olarak ileteceğiz.30-31 Mayıs tarihlerinde Oslo’da yapılacak Komite toplantısında adil, objektif bir karar çıkmasını isteyeceğiz” dedi.

