Suna ERDEN

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince Lokmacı Kara Geçiş Kapısı’nda gerçekleştirilen “Kangal Operasyonu” kapsamında bir kilo 500 gram hintkeneviri 577 adet hap, 20 gram mavi renk toz madde ile satışı yeşil reçeteye tabi 112 adet Lyrica marka ilaç ele geçirildi. Operasyonda J.S.(K-21), Q.E.M.A.(E-22), F.M.F.M.(E-27) ve M.R.(K-20) tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı. Güney Kıbrıs vatandaşı olan J.S.’nin Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan Fas ve Lübnan uyruklu diğer zanlılara uyuşturucu getir-diği açıklandı.

Polis, 15 Ocak 2026’da Narkotik Şube tarafından Lokmacı Kara Geçiş Kapısı’ndan yüklü miktarda uyuşturucu madde geçirileceğine dair alınan bilgi üzerine aynı gün bölgede pusu görevi başlatıldığını söyledi. Polis, zanlının saat 17.50 sıralarında Lokmacı Kara Geçiş Kapısı’ndan giriş yaptığı esnada tespit edildiğini aktardı. Polis, yapılan kontrolde zanlının elinde bulunan naylon poşet içerisinde bir kilo 500 gram ağırlığında hintkeneviri olduğuna inanılan madde, 577 hap, yaklaşık 20 gram ağırlığında mavi renk toz madde ile satışı yeşil reçeteye tabi 112 adet Lyrica marka hap bulunduğunu belirtti. Polis memuru; söz konusu maddelerin emare olarak alındığını ve zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını kaydetti.

Kurt köpeği ile bekleyişe geçtiler

Polis, zanlı J.S.’nin vermiş olduğu gönüllü ifadede, uyuşturucu maddeleri güneyde Rami isimli bir şahıs-tan temin ettiğini, maddeleri kuzeye geçirdikten sonra Lefkoşa’da kendisini yanlarında kurt köpeği bulunan iki şahsa teslim edeceğini söylediğini aktardı. Polis, bu beyan doğrultusunda yapılan ileri so-ruşturmada, Lefkoşa’da belirtilen şekilde bekleyen şahısların Q.E.M.A. ve M.R. olduğunun tespit edil-diğini mahkemeye aktardı.

Polis, tespit edilen zanlıların F.M.F.M. ile birlikte Lefkoşa’da kalmakta oldukları ikametgahta arama yapıldığını, yapılan arama neticesinde F.M.F.M.’nin yatak odasında yaklaşık 400 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan maddenin bulunarak emare alındığını söyledi. Polis, F.M.F.M.’nin ifadesinde söz konusu uyuşturucu maddeyi Lefkoşa’da tanımadığı bir şahıstan 2 gram olarak 2 bin TL karşılığında satın aldığını ve bir kısmını kullandığını beyan ettiğini aktardı.

5 gün arayla uyuşturucu getirdi

Polis, ana zanlı J.S.’nin ifadesinde 10 Ocak 2026’da benzer tür ve miktarda uyuşturucu maddeleri ku-zeye ithal ederek Q.E.M.A. ve F.M.F.M.’ye teslim ettiğini söylediğini mahkemeye aktardı. Polis memu-ru; Q.E.M.A. ve F.M.F.M.’nin de Lefkoşa’da bir konuma bıraktıklarını söylediklerini aktardı.

Polis, soruşturmanın henüz başlangıç aşamasında olduğunu; ele geçirilen emarelerin analize gönderi-leceğini, alınacak ifadeler ve yapılacak araştırmalar bulunduğunu belirterek zanlıların soruşturma mak-satlı 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.

