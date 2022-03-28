Son 4 günlük yakıt kaldı

Elektrik Kurumu’nun Teknecik tesislerindeki akaryakıt stokunun dibe vurduğu, ayrıca tüm jeneratörlerin dün akşam saatlerinde arızalanması sonucunda Kuzey Kıbrıs’ın elektrik ihtiyacının Aksa ve Güney Kıbrıs tarafından karşılandığı bildirildi.

Yaşanan bu durum nedeniyle elektrik kesintilerinin bugünden itibaren daha da yoğunlaşması bekleniyor.

Diyalog muhabirinin Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz’dan aldığı bilgiye göre; Kıb-Tek’in sipariş verdiği yakıtı taşıyan gemi, Karadeniz’de mayın taraması yapılması nedeniyle adaya ulaşamıyor.

Geminin 1 Nisan’a kadar gelmesi halinde akaryakıt krizinin 10 günlük süre için sonlanması bekleniyor.

Özersay yakıtın geç gelmesine tepki gösterdi

Teknecik Elektrik Santrali’nde 4 günlük yakıt kaldı. Akaryakıt ihalesini kazanan firmanın yakıt taşıyan gemisinin Karadeniz açıklarında beklediği ifade edilirken, Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, yakıtın zamanında gelecek olmasını planlayamayanlara tepki gösterdi. Özersay yaptığı açıklamada, “Yeni yakıt perşembe gününe gelecekmiş! Bu yakıtın zamanında gelmesini ayarlayacak olan, ihtiyaç miktarına ve eldeki yakıt miktarına bakarak hesaplaması, planlaması gereken kim? ‘Kötü yönetim’ böyle bir şey işte ve sandıkta bize bunları yaşatan yöneticilere oy verenler de vermeyenler de sandığa gidenler de gitmeyenler de; bedelini hep birlikte ödüyoruz” ifadelerini kullandı.

Özersay, şunları belirtti:

“Hükümette olduğumuz üç yıl boyunca elektrik konusunda halka bunu hiç yaşatmadık; ne böyle elektrik kesintileri ne yakıt eksikliği, ne benzin kuyrukları ne de tüp gaz kuyrukları. ‘Kim gelse bir şey değişmez’ diyerek sandığa gitmeyenlerin ve ‘Biz yıllardır hep bu partiye oy veririk, bir evelden bu partiliyik’ diyerek hiç sorgulamadan oy verenlerin bu yaşadıklarımıza bakarak bir daha düşünmesi gerekir. Kötü yönetim bir kader değildir, kimi zaman bilinçli kimi zamansa bilinçsiz bir tercihtir.”

Büyükyılmaz: Gemi Karadeniz’de

Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz da 1 Nisan’a kadar yakıt geleceğini ifade etti. Büyükyılmaz, şunları söyledi:

“Akaryakıt ihalesini kazanan firmanın gemisi Karadeniz’de bekliyor. Boğazlarda mayın temizliği yapılacak. Temizlik bittikten sonra yoluna devam edecek. Bizi 1 Nisan’a kadar idare edecek yakıt var. Ancak eğer gemi vaktinde gelmezse o zaman sorun olur.”

Büyükyılmaz, elektrik üretimi için günde ortalama 700 ton civarında yakıt tüketildiğini belirterek, “Elimizdeki yakıtı idareli kullanmalıyız” dedi.

Elektrik üretimi için iki termik santralle 6 dizel jeneratörün çalıştırıldığını ifade eden Büyükyılmaz, Güney Kıbrıs’tan istediğimiz gibi enerji alamıyoruz. Çünkü oradaki üretim de kısıtlı ve kendisine yetiyor” şeklinde konuştu.

Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2022, 10:03