Alamayanlar uzaktan baktı

Aslıhan ÜNVER

Merkez Lefkoşa’da kurulan açık pazarda bazı ürünlerin fiyatları cep yaktı. Çilek kilosu 50 liradan tezgaha konarken, domates 38, salatalık 33 liradan alıcı bekledi. Pazar yerine gelen vatandaşlar, sebze-meyve fiyatlarının pahalı oluşundan dert yandı. Diyalog’a konuşan vatandaşlar, zamların ardı arkasının kesilmediğini, alım güçlerinin giderek düştüğünü ifade ederek, yetkililere denetim yapmaları için çağrıda bulundu. Vatandaşlar, “Zamlar böyle devam ederse kimse evine yiyecek götüremeyecek” dedi. Pazar esnafı da üretim maliyetlerinin giderek arttığını, bunun tezgaha yansıdığını dile getirdi. Esnaf, ürünlerin fiyatının artmasından dolayı vatandaşın alışveriş yapamadığını ifade etti.

Ne dediler…

Mustafa Bozolan

“Fiyatlar çok pahalı, her şeye zam geliyor bu durum nereye kadar böyle devam edecek bilemiyoruz. Hiçbir şey alamayacak hale geldik. Geçen haftalara göre fiyatlar daha pahalı. Umarın gelecek hafta fiyatlar düşer. Eğer fiyatlar düşmezse ve artışlar böyle giderse ne yazık ki ülkede açlık yaşanacak. İnsanlar evine yiyecek götüremez duruma gelecek.”

Gökhan Aslan

“Fiyatlar fazlasıyla pahalı. 35 liradan aşağı bir fiyatta sebze yok. İnsanlar nasıl geçinecek, ne yiyecekler? İşletmelerde de büyük sıkıntılar var, maliyetlerimizi düşüremiyoruz. 38 liraya domates, 33 liraya salatalık alıyoruz. Hayat pahalılığından tüm vatandaşlar rahatsız, toplum olarak ciddi anlamda sıkıntı içerisindeyiz.”

Doğan Günay

“Pazar esnafıyım, vatandaş buraya geliyor ama alışveriş yapamıyor. Alanda sadece bir kiloyla yetiniyor. Zamlar, artan hayat pahalılığı, vatandaşın alım gücünü eritti. Fiyatlar çok yüksek. Fiyatlar böyle yükselmeye devam ederse insanlar mutfağına bir şey alamayacak duruma gelecek. Hükümet hayat pahalılığına mutlaka çözüm bulmalı. Yoksa toplumda büyük bir kaos çıkacak.”

Cemile Akalın

“Bu kadar pahalılık çok fazla… Denetim yok, her şeye sürekli zam geliyor. Yetkililer piyasayı kontrol altına almalı. Denetimler artırılmalı. Ardı ardına yapılan fahiş zamlar durdurulmalı. Aksi takdirde insanlar çok daha zor duruma düşecek. Birileri artık buna dur demelidir. Zaten insanlar aldıkları ücretlerle geçinemiyor. Fiyat artışlar sürerse ne olacak. Daha ucuzdur diye pazara geldim ama akşam yemeği yapmak için uygun fiyata ürün bulamadım. Geçen sene Corona bu sene hayat pahalılığı bizi bitirdi.”

Rüstem Işık

“Bir şekilde idare etmeye çalışıyoruz ama insanlar zor durumdadır. İnsanların ne morali ne de huzuru kalmadı. Esnafta üst üste gelen zamlardan sonra üretim yapmakta zorlanıyor. Esnafın da vatandaşın da bu hayat pahalılığında yaşadıkları kolay değil. Bu dönemde aile geçindirmek ne yazık ki çok zordur. Yetkililer gerekli denetimleri yapmalıdır. Hayat pahalılığına bir çözüm bulunmalıdır. Aksi halde vatandaşın da üreticinin de işi çok zordur.

Kadir Ertürk

“Fiyatlar her geçen gün artıyor. Gidişat hiç iyi değil. Pazarda kuruyemiş satıyorum, vatandaşlar kuruyemişe lüks olarak bakıyor artık. Çünkü vatandaşın alım gücü düştü. Önceden vatandaşlar 3-4 kilo ürün alırken şimdilerde yarım kilo veya bir kilo alabiliyorlar. Devlet yetkililerin bu zamlara bir çözüm bulması gerekiyor. Herkes elini taşın altına koymalıdır. Bir esnaf olarak gidişatı iyi görmüyorum.”

Pazar yerinde dün bazı ürünlerin fiyatları şöyleydi:

Havuç: 7 lira

Patates: 11 lira

Biber: 30 lira

Ispanak: 5 lira

Kara Lahana: 5 lira

Marul: 7 lira

Bakla: 15 lira

Elma: 10 lira

Portakal: 4 lira

Soğan: 6 lira

Limon: 4 lira

Muz: 20 lira

Mantar: 40 lira

Avokado: 15 lira

Enginar: 5 lira

Çilek: 50 lira

Sarımsak: 3 adet 10 lira

Armut: 10 lira

Nar: 5 lira

Salkım Domates: 38 lira

Lahana: 10 lira