İlk ateş bugün yakılacak

Elektrikten akaryakıta, etten süte, gübreden, tarım ilacına ve hemen hemen her şeye ardı ardına yapılan zamlar nedeniyle bu hafta içerisinde eylemler gerçekleştirilecek.

İlk eylem Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası (KTEZO) tarafından yapılacak.

Esnaf odası, bugün saat 18.30’da Mağusa Kapısı’nda ateş yakarak başlatacağı eylemi, zamlar geri alınıncaya kadar sürdürecek. Eğer zamlar geri alınmazsa eylem Lefkoşa, Girne ve Güzelyut’ta olmak üzere tüm ilçelerde artarak büyüyecek.

Ayrıca KTAMS, KAMUSEN, KTÖS, KTOEÖS, HAK-SEN, GÜÇ-SEN, KOOP-SEN, TÜRK-SEN, VERGİ-SEN, BES, DEV-İŞ ile HÜR-İŞ’e bağlı sendikalar da yapılan zamlar nedeniyle hükümeti protesto etmek amacıyla gelecek bu hafta eylem, grev ve organizasyonlar yapacak.

Zam tepkisi

KTEZO, yapılan geçtiğimiz Cuma günü yaptığı açıklamada zamları protesto etmek amacıyla Pazartesi günü Gazimağusa’da eylem başlatacağını ve zamlar geri alınıncaya kadar diğer ilçeleri de katarak eylemlerini sürdüreceğini bildirdi.

KTEZO Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, büyük bir saldırıyla karşı karşıya kalındığı ve devletin giderlerini karşılamak için boğazlarına sarıldığı savunularak, “Harekete geçiyoruz. Yapılanları zam olarak tarif etmek geride kaldı” denildi.

Alkollü içkilere yapılan vergi artışına tepki gösterilen açıklamada, “Başta yiyecek-içecek sektörü olmak üzere, otellere ve marketlere kadar nerdeyse ülkedeki toplam işletmelerin yüzde 50’sinin canına okunacak. Doğrudan etkilenecek olan restoran, cafe, bar, pub, meyhane, market gibi işletmeler bu ülkenin en büyük sektörel grubunu oluşturuyor. Dolayısıyla bu sektörler istihdamın en büyük kaynağıdır. Aynı zamanda etinden sütüne, zeytininden sebzesine en büyük tüketim noktasıdır. Dahası yerel istihdam açısından da en çok tercih edilen sektörlerdir. Kısacası 1500’ü aşkın restoran, cafe, meyhane olmak üzere 2 bin 500 kadar işletmenin boynuna ipi geçirdiler” ifadeleri kullanıldı.

Artışın gerekçesi olarak “sütün alkolden ucuz” olmasının gösterilmesinin de eleştirildiği açıklamada, işsiz insanların süt içemeyeceği söylenerek, “Ya bu zamlar geri alınacak ya da binlerce insanımız daha açlıkla baş başa bırakılacak. Böylece devletin amaçladığı vergi beklentisi de boşa çıkacak. Olmayan gelirden vergi çıkmaz” denildi.

Yapılan son zamlarla alkollü içeceklerde Kuzey Kıbrıs’ın Güney Kıbrıs’a göre daha pahalı olacağının belirtildiği açıklamada, bunun “intihar” olacağı savunuldu.

Sendikalar da düğmeye basıyor

KTAMS, KAMUSEN, KTÖS, KTOEÖS, HAK-SEN, GÜÇ-SEN, KOOP-SEN, TÜRK-SEN, VERGİ-SEN, BES, DEV-İŞ ile HÜR-İŞ’e bağlı sendikalar da yapılan zamlarla hükümeti protesto etmek amacıyla bu hafta eylem, grev ve organizasyonlar yapacak.

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAK-SEN) Başkanı Eren Büyükoğlu, kendilerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda sendikanın kitlesel eylem ve grevlere başlayacağını hatırlatarak, halkı kitlesel eylemlere katılmaya ve sokak mücadelesini güçlendirmeye çağırdı.