Kapalı Maraş ve en güncel bilimsel anket (1)

Maraş’ta 3 Otelin (Cleo Hotel, Golden Seaside Apartment Hotel ve Eagen Hotel ) Kıbrıslı bir Türk işadamı tarafından satın alındığına dair belgelerin Kıbrıs Türk basını ve Güneydeki basın tarafından ortaya çıkarılması müthiş iddiaları da birbiri arkasına getirdi.

Herkes demeç savaşına girerken perdenin gerisinde tabii ki neler yaşanıyor hiçbirimizin tam anlamıyla satış ile alakalı haberi yok.

Gerçekten satış yapıldı ise Kıbrıslı Türkler için siyaseten çok büyük bir kazanım. Eğer ki bu 3 otel gerçekten satıldı mı?

Satıldı ise ne zaman devreye girebilir? Hatta 2025 yılında rezervasyon alınacaklarına dair ve bilgiler dolaşıyor.

Takdir edersiniz ki bunlar özellikle Kıbrıs adasında dedikodunun en yüksek olduğu bir coğrafyada çok da popüler olsa gerek.

Taşınmaz Mal Komisyonu Başkanı Növber Ferit Vechi, “Maraş’ta üç otelin satışına dair bize müracaat yok” dedi.

“Kendi aralarında senet ya da sözleşme yoluyla bir satış yaptılar mı, bilemem, ancak böylesi bir anlaşmanın yasal karşılığı yok” diyen Vechi, “İddiaya göre ilgili yatırımcının mal sahipleri ile bir araya geldiği, otelleri satın aldığı, bunu da KKTC İçişleri Bakanlığı’na onaylattığı söyleniyor. İçişleri Bakanlığı’nın böylesi satışlara yönelik onay yetkisi ya da pozisyonu yoktur. Böylesi bir işlem için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından da kabul edilen doğru adres Taşınmaz Mal Komisyonu’dur ve Maraş halen askerî statüde olduğu için 13/2008’e göre de böyle bir satış mümkün değil” ifadelerini kullandı.

Girne Amerikan Üniversitesi Turizm ve Konaklama İşletmeciliği Fakültesi tarafından 1019 kişiye yaptığımız araştırma sonucunda çok ilginç detaylar elde ettik. Siyasilerin ne konuşuyor olduğundan öte iki kesimde de halkların nabzını tutmaya çalıştık. Hatırlanacağı üzere geçmişte benzer bir anket yapmıştık. 2019 yılının Ağustos ayında sadece Kuzeydeki halkı kapsayan anketimizi Güneyli komşulara da yapma kararı ve azminden yola çıkarak gerçekten de 4 yıl içerisinde ciddi anlamda bazı sonuçların da değiştiğine şahit olduk. 1019 kişiyi kapsayan anketimiz 688 kişi ile Kuzeyde ve 331 kişi ile Güneyli komşular için gerçekleşti.

Özellikle Güneyli komşulara soru sorduğumuz ve internette de anketimize katılan bazı kişiler bizlere bilgi vermekten kaçınırken, çoğu insanlar ise rahatça kendi görüşlerini dile getirmekten de imtina etmediler.

Özellikle Kapalı Maraş'ta yeri ve veya toprağı olan kişiler bizlere çok farklı anket sonuçları verdiler. Maraş'ta 74 öncesi yeri olan insanlar tabii ki olmayanlara göre daha bir duygusal ve daha bir ne yazık ki üzüntü içerisinde.

Anket sonuçları..

Anket sonuçlarını paylaşmadan önce özellikle demografik yapıda Kuzeyde yaşayan Kıbrıslı Türkler ve yerleşik kişiler, ayrıca adada yaşayan yabancılar, (Kuzey ve Güney) ayrıca Güneyli komşular ile bu anketimizi sonuçlandırdık.

Yaptığımız ankette, kişilerin yaş aralığı 21 ve 49 yaş arasındaki kişilerden seçildiği görülüyor ( %66).

Bu kişilerin 1974 savaşı sonrası doğduklarını da göz önünde bulundurursak; bu kişilerin fikir anlamında bariz bir şekilde, yaş grubu 55 ve üstü olan kişilerden ayrıldığını görmekteyiz. Bu kişilerin yaklaşık % 68 oranında üniversite mezunu, %25 oranındakiler ise en az lise ve diğerlerin %7 de ortaöğretime kadar eğitim aldıklarını görüyoruz.

Yaş aralığı, demografik yapı, eğitim düzeyi (Turist) 1021 kişi

Yaptığımız ankette soru sorulan ve cevapları alınan turist kişilerin yaş aralığı genellikle 39- 59 yaş aralığındaki kişilerden seçildiğini görürken (%46) oranında; bu kişilerin 59 yaş üstü olanlar %29 ve 18-39 yaş aralığında olanlar ise %25 olduğunu anlıyoruz. Turistlerin %64 dolayında olanlar TC, %32.6 olanlar yabancı (İngiliz, Alman, İskandinav, Polonya, İtalya, İran, Rus) ve diğerlerinin %3,4 ise yerli turist olduğunu görmekteyiz. Bu kişilerin yaklaşık %58 oranında üniversite mezunu, %34 oranındakiler ise en az lise ve diğerlerin %8 de sadece orta öğretime kadar eğitim aldıklarını görüyoruz.

Şimdi bu aşamada SPSS ( Statistical Program for Stocial Sciences ) reliability (doğrulama) test dediğimiz Cronbach Alfa oranı 7.85 gibi bir rakam çıktı ki bu yapılan anketin sorularının ve kendi içerisindeki tutarlılığın ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor. SPSS v,17 analizleri, tüm anketler birleştirilerek sonuçları elde edildi. Standart deviation, skewness kurtosis, gibi önemli analizler yapıldı.

Devamı yarın