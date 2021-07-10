Tümü yabancı

Suna ERDEN

Lefkoşa’nın Hamitköy ve Taşkınköy bölgelerinde gerçekleştirilen operasyonda 81 gram hintkeneviri ele geçirildi; yabancı uyruklu 6 kişi tutuklandı.

Narkotik tarafından gerçekleştirilen operasyonda ilk etapta tutuklanan Dylan Tapiwa Mupfurutsa’nın tasarrufunda 35, Tafadzwa Innocent Mutsigwa’nin tasarrufunda 15 ve Keiiche Chashe Murembwe’nin tasarrufunda ise 12 gram ağırlığında uyuşturucu ele geçirildiği açıklandı. Operasyonun devamında ise Kudakwashe Chrispen Huni’nin yakalandığı belirtildi. Lana Naima Hassen ve Dion Zvikomborero Mtandwa’nın ise kiralık araçta yolcu olarak bulundukları ve gözaltına alındıkları açıklandı.

Ele geçirilen uyuşturucu maddeyle ilgili soruşturma başlatılırken, 6 zanlı dün mahkemeye çıkarılarak, haklarındaki iddialar aktarıldı.

Araçta 69 gram

Soruşturmayı yürüten polis, 8 Temmuz 2021 tarihinde saat 18.45 sıralarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli bir ekip tarafından gerçekleştirilen operasyonda ZLZ 486 plakalı araç içerisinde tespit edilen zanlıların tutuklandığını söyledi. Polis, Dylan Tapiwa Mupfurutsa’nın tasarrufunda 35,Tafadzwa Innocent Mutsigwa’nin tasarrufunda 15 ve Keiiche Chashe Murembwe’nin tasarrufunda 12 gram ağırlığında uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı.

Polis, araçta yapılan aramada ise 7 gram ağırlığında satışa hazır vaziyette hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis memuru, tasarruflarında uyuşturucu madde bulunan zanlıların yanı sıra araçta yolcu olarak bulunan Lana Naima Hassen ve Dion Zvikomborero Mtandwa’nın da tutuklandığını ifade etti.

Polis memuru, başlatılan soruşturma kapsamında zanlı Mupfurutsa’nın Lefkoşa’daki ikametgâhında yapılan aramada 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını belirtti.

Uyuşturucuyu Huni’den aldılar

Polis, zanlının ifadesinde söz konusu maddeleri Taskınköy’de Kudakwashe Chrispen Huni’den aldığını söylediğini aktardı. Polis, ifade üzerine Kudakwashe Chrispen Huni’nin ikametgâhında tespit edilerek tutuklandığını ve yapılan aramada tasarrufunda 10 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını aktardı. Polis, alınan emarelerin analiz sonuçlarının beklendiğini ve meseleye bağlantısı olan bir kişinin daha arandığını mahkemeye aktardı. Polis, aktarmış olduğu olgular ışığında zanlıların 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.