Havadan ve karadan müdahale edildi

Güney Kıbrıs’ın Limasol bölgesine bağlı “Pera Pedi” köyünde dün sabah yangın çıktı. Paniğe neden olan yangına 9 hava, 25 kara yangın söndürme aracıyla müdahale edildi. Uzun süren uğraşlar sonucu öğle saatlerine doğru yangın kontrol altına alınırken, yangına neden oldukları gerekçesiyle 2 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

Rum haber kaynakları; Limasol’a bağlı “Pera Pedi” bölgesinde başlayan ve 9 hava, 25 kara yangın söndürme aracıyla müdahale edilen yangının kontrol altına alındığını duyurdu. Habere göre Rum Tarım Bakanı Kostas Kadis, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, yangının kontrol altına alındığını duyurdu. Yangının, bölgedeki bir yazlıkta yapılan tamirat işleri sırasında çıktığı ve bölgeye yayıldığı belirtildi. Öte yandan yangınla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.