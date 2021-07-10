Kıbrıs’ı ağlattı

Ömer KADİROĞLU

Güzelyurt’a bağlı Yayla köyünde çırak olarak çalıştığı makinist atölyesinde araç altında çalışırken üzerine motor düşmesi sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mahmut Gül, dün gözyaşları arasında toprağa verildi.

Cenazede baba Ali Gül ve anne Naime Gül güçlükle ayakta durabildi.

Acılı aile 15 yaşında yitirdikleri oğullarının tabutuna sarılıp feryat etti. Cenazeye Gül’ün ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.

Oğlumu kaldırın eve gidelim

Oğullarının ölümüne inanmak istemeyen anne Naime Gül’ün cenaze namazı sırasındaki feryatları yürekleri dağladı. “Mahmut Kalk oğlum, Oğlumu kaldırın eve gidelim” diyen anne cenazeye katılanlar tarafından sakinleştirmeye çalışılsa da fayda etmedi.

Ailenin ikinci çocuğuydu

Ev hanımı Naime Gül ve geçimini hayvancılık sektöründe çalışarak sağlayan Ali Gül’ün üç çocuğundan biri olan Mahmut Gül, Güzelyurt Fatih Camisinde kılınan Cuma namazının ardından saat 13.30’da Güzelyurt Merkez Yuvacık Mezarlığına edildi.

Yeni kayıt yaptırmıştı

Geçtiğimiz Haziran ayından ortaokuldan mezun olan Gül, ölmeden kısa süre önce liseye kayıt yaptırmıştı. Güzelyurt Meslek Lisesi, hayatını kaybeden Gül için başsağlığı diledi. Okuldan yapılan açıklama şöyle: Okulumuzun 9. Sınıfı Muhasebe Bölümüne henüz kayıt yapmış bulunan, Mahmut Gül’ün elim bir kaza sonucunu hayatını kaybettiğini öğrenmiş bulunuyoruz. Daha yaşamının baharında böylesine trajik bir şekilde aramızdan ayrılması tüm Güzelyurt Meslek Lisesi ailemizi ve Güzelyurt Halkı’nı derinden üzmüştür. Allah acılı ve yaslı ailesine sabırlar versin. Başınız sağolsun. Acınız, acımızdır.