Bir yıl sabretti

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, 45 yaşındaki Vural Köseoğlu’nun eski sevgilisine şantaj yaptığı iddia edildi. Şikayet üzerine ‘özel hayatın gizliliğini ihlal’ suçlamasıyla gözaltına alınan zanlı dün tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının sevgilisiyle yaptığı “WhatsApp” görüşmelerini kayda aldığı, uygunsuz anlara ait fotoğraflarla kadının kendisinden ayrılmaması için şantaj yaptığı belirtildi.

Köseoğlu’nun fotoğrafları birçok kez sevgilisine göndererek, “Eğer benden ayrılırsan bu resimleri internette yayarım, el aleme rezil olursun” dediği açıklandı.

Olayın 2020 yılı içerisinde gerçekleştiği, genç kadının ise durumu önceki gün polise bildirdiği ifade edildi.

Gizlice telefona kaydetti

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Mehmet Uyguner, zanlının, 2020 yılı içerisinde, farklı tarihlerde, eski sevgilisi olan genç kadın ile “Whatsap” isimli haberleşme programında görüntülü konuştuğu sırada, uygunsuz görüntülerini gizlice telefonuna kaydettiğini söyledi. Polis, zanlının bu resimleri, kadına defalarca göndererek, “Benden ayrılırsan bu resimleri internette yayarım, elaleme rezil olursun” diyerek tehdit ettiğini açıkladı.

Şikayetin önceki gün polise gerçekleştirildiğini belirten Uyguner, zanlının, tespit edilerek tutuklandığını aktardı.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını bildirdi ve zanlının, uygun teminata bağlanmasını talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Dilşah Karayel, zanlının, 5 bin TL nakdi kefalet ödemesi ve KKTC vatandaşı muteber bir kişinin 75 bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesi şartı ile davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.