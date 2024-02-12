Kapıyı kırdı içeriye girdi

Geçtiğimiz ocak ayında alkol aldıktan sonra eşini öldürmekle tehdit eden, bu nedenle hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Levent Kurtdağı rahat durmuyor.

Zanlı, ayrı yaşadığı ve boşanma aşamasında olduğu eşinin evine giderek, kapıyı kırıp içeri girdiği ve cep telefonunu çaldığı gerekçesiyle tutuklandı.

Hakkında birçok suçlamayla soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis, zanlı hakkında eşi K.K.’ye 100 metreden fazla yaklaşmaması yönünde mahkeme emri olmasına rağmen, buna riayet etmediğini söyledi. Polis, zanlının önceki akşam saat 19.30 sıralarında ve 148 promil alkol tesiri altında olduğu bir esnada eşinin kalmakta olduğu Gelibolu’daki evine gittiğini açıkladı. Polis, zanlının yüksek sesle eşinden kapıyı açmasını istediğini, talebi yerine gelmeyince olay çıkardığını belirtti. Polis, zanlının kapıya tekme atarak, kırdıktan sonra içeriye girdiğini, ikametgahın salon kısmında polisi aramaya çalışan eşinin elinde bulunan cep telefonu zorla alıp kaçtığını açıkladı. Polis memuru, şikayet üzerine zanlının tutuklandığını ve hakkında soruşturma başlatıldığını söyledi. Alınacak ifadeler olduğunu kaydeden polis, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme hakkında, “soygun, geceleyin ev açma, kasti hasar, aile yasasına aykırı hareket, mülke tecavüz, rahatsızlık, uygunsuz tavır ve hareket ve sarhoşluk” suçlarından soruşturma başlatılan zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

“Seni keserim” demişti

Geçtiğimiz ocak ayında şiddet suçlamasıyla tutuklanan zanlının alkollü olduğu bir esnada eşinin

Gelibolu bölgesinde bulunan ikametgahına gittikten sonra telefonlarına bakmadığı gerekçesiyle üstüne yürüyerek, “Boşayamazsın beni, seni keserim” diyerek, şiddet kullanma tehdidinde bulunduğu belirtilmişti. Zanlıya yapılan alkol testinde 250 promil alkollü olduğunun belirlendiği açıklanmıştı.

Zanlının eşini darp ettiğine dair poliste 3 ayrı kayıt bulunduğu ancak şikâyetçi olmadığı için ileri işleme gidilmediği açıklanmıştı.

Zanlı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, eşine 100 metreden fazla yaklaşması yasaklanmıştı.

